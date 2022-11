von Petra Reichle

„The greatest Show“ (zu Deutsch: Die beste Show) – so lautet nicht nur ein Programmpunkt der Turngala, sondern dieser Satz ist auch eine treffende Zusammenfassung des Programms, das der TV Güttingen in der Buchenseehalle präsentiert hat.

Spektakuläre Choreografien und herausragende Einzelleistungen gepaart mit Lichteffekten, aufwendigen Kostümen und bekannten Liedern aus Rock, Pop und bekannten Musicals sorgten für eine Gala, die die Besucher wohl so schnell nicht vergessen werden.

Weitere Vorführungen Weitere Aufführungen der Turngala in der Buchenseehalle in Güttingen finden am Freitag, 18. November, um 18 Uhr sowie am Samstag, 19. November, um 20 Uhr statt. Karten können im Vorverkauf bei Sport Yeti Radolfzell oder an der Abendkasse erworben werden. Neben herausragenden Einzelleistungen bietet die Gala auch aufwendige Choreografien, an denen bis zu 70 Turner gleichzeitig auftreten.

Nach langer Pause geht es wieder los

„Nach pandemiebedingter Zwangspause kann die Turngala endlich wieder stattfinden“, sagte Katharina Schmal, die ebenso gekonnt wie leidenschaftlich durch das Programm führte. Die Moderatorin hat viele Jahre selbst aktiv beim TV Güttingen geturnt und ihre Leidenschaft fürs Turnen an ihre Söhne weitergegeben.

Sie waren Teil der rund 100 Athletinnen und Athleten, die bei der Turngala auftraten. Die Altersspanne war dabei recht groß, denn es turnten Menschen im Alter von neun bis über 60 Jahren mit.

Kostüme sind selbst genäht

Alles was der Verein zu bieten hat, zeigten die Athleten in der grandiosen Choreografie zu Liedern aus dem Musical „Die Eiskönigin“. Verkleidet als Eiskönigin, aber auch Schneemänner oder Eisstecher zeigten 70 Athleten nicht nur auf der Bühne, sondern auch in allen Ecken der Halle ihr Können.

Einer der Höhepunkte des dreistündigen Programms ist die Choreographie zu „Die Eiskönigin“, an der 70 Turner beteiligt sind, darunter die Jungengruppe, die in die Rolle der Eisstecher schlüpft. Bilder: Petra Reichle

Auch die fantasievollen Kostüme stammen aus den Reihen des Vereins – sie wurden von den Eltern der Turner gezaubert.

Neben den aufwendigen Choreografien waren es die ruhigeren Programmpunkte, die gleichermaßen für Begeisterung sorgten. So zum Beispiel verschiedene Einzelküren und das Kürturnen, bei dem die Turner ihr Talent an Seil, Schwebebalken und Hochreck unter Beweis stellten.

Die Turngruppe der aktiven Männer schlüpft nicht nur in die Rolle der sieben Zwerge, sondern auch in die des Schneewittchens.

Musikalisch begleitet wurde die Kür von Melanie Berchtold an der Harfe. Auf einem nur zehn Zentimeter breiten Schwebebalken zeigten auch die jüngeren Turnerinnen im Alter von elf bis 14 Jahren, was sie turnerisch drauf haben.

Ein weiterer Höhepunkt der Gala war der Gastauftritt der Turnerin Franziska Röder aus Hannover, die Teil des Bundesligakaders ist und am Schwebebalken begeisterte. Einen weiteren Gastauftritt hatte die Kunstradgruppe des RMSV Nenzingen, die mit ihrer Akrobatik zum Lied „I want to ride my bicycle“ begeisterte.

Bienen schwirren durch die Halle

„Sie werden dramatische Szenen sehen“, kündigte Katharina Schmal an, bevor die „Biene Maja“ begleitet von einem Bienenschwarm und Grashüpfer Flip, dargestellt vom Vorsitzenden Peter Kessler, die Bühne eroberte.

Als Bienen tummeln die Seniorenturner in der Nummer Biene Maja über die Bühne.

Ebenso großartig war die Choreographie zu „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, bei der es sogar acht Zwerge gab und die Männer im Alter von 40 bis 50 Jahren nicht nur in die Rolle der Zwerge schlüpften, sondern auch in die des Schneewittchens.

Dass die Turngala in Güttingen so eine große Veranstaltung werden konnte, ist auch den vielen Mitgliedern zu verdanken. „Aktuell hat unser Verein 537 Mitglieder, darunter 225 Kinder und Jugendliche“, berichtete Katharina Schmal. Dank ihrer herausragenden Leistungen in der Turnliga und der spektakulären Turnschau ist der Verein weit über die Grenzen Radolfzells hinaus bekannt.

Zum Lied „The greatest Show“ aus „The greatest Showman“ bieten die Ligaturnerinnen des TV einen begeisternden Auftritt.

Für den Verein hat die Turngala in diesem Jahr eine besonders große Bedeutung, denn in den vergangenen Jahren musste der Verein auf viele Wettkämpfe und Auftritte verzichten. „Die Vorbereitungen auf die Turngala haben den Verein wieder stark zusammenwachsen lassen“, so Schriftführerin Nikola Horber.

Für die jüngeren Turnerinnen und Turner sei es eine große Motivation, gemeinsam mit den älteren Turnern aufzutreten und zu sehen, wie durch konsequentes Training Kunststücke wie Salto oder Flick-Flack gelingen.

Fulminanter Schlusspunkt ist der Auftritt der Ligaturnerinnen und –turner zum Klassiker Bohemian Rapsody, bei dem nicht nur die Bühne, sondern der gesamte Saal Teil der aufwendigen Choreografie wird. Bild: Petra Reichle

Kunststücke im Sekundentakt lieferte der letzte Programmpunkt des rund dreistündigen Programms. 40 Ligaturner verschiedener Altersklassen zeigten eine fulminante Choreographie zum Klassiker der Rockmusik „Bohemian Rapsody“.