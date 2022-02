von Georg Lange

Wie gehen wir mit der Fülle an Infos um, auf die wir zugreifen können? Und wie können wir sie bewerten? Die fünfte Radolfzeller Demokratiekonferenz warf in einer Online-Tagung einen Blick auf die Wege der Informationsbeschaffung. Die Projektkoordinatorin der Fachstelle „Demokratie leben“, Maria Fülberth, führte in die Konferenz ein. Bei einem Gastvortrag des Medienpädagogen Till Neitsch war eine Erkenntnis: Was als Information beim Rezipient letztlich ankommt, ist einer Vielzahl von Filtern unterworfen.

Eine Umfrage unter den Teilnehmern ergab, es herrscht überwiegendes Vertrauen in die Nachrichten etablierter Medien und ein geringes Vertrauen von Nachrichten aus den sozialen Medien. Fast zu gleichen Anteilen werden sie dabei aus den Fernsehprogrammen wie aus dem Internet bezogen, wobei das Radio und die Printmedien als Bezugsquellen dahinter liegen.

Ehe Infos an Rezipienten gelangen, durchlaufen sie mehrere Filtersysteme. Algorithmen von Suchmaschinen analysieren zum Beispiel das Angebot im Internet und filtern Anfragen nach deren Aktualität oder Popularität. Doch auch Konsumenten haben Filtersysteme. Sie zu kennen, hilft die Qualität der eigenen Beschaffung zu beurteilen, so ein Resümee aus der Veranstaltung.

Zwei Beispiele für Verzerrungen

Unter den kognitiven Verzerrungen mit ihren fast 50 fehlerhaften Neigungen beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen nahm Till Neitsch zwei ins Visier: Beim Bestätigungsfehler wird die Neigung beschrieben, Infos so auszuwählen und zu interpretieren, dass sie die eigenen Erwartungen bestätigen. Beim Heiligenschein- oder Halo-Effekt wird die Tendenz beschrieben, von einer bekannten Eigenschaft (Attraktivität) auf unbekannte (Kompetenz) zu schließen.

Die Teilnehmer fanden bei sich selbst weitere Selektierungsfilter: Angefangen vom Alter, Geschlecht und der Lebenslage über die zur Verfügung stehende Zeit bis hin zum eigenen Bekanntenkreis werden Infos in Bedeutung und Qualität gefiltert. Von einer objektiven Beschaffung konnte selten gesprochen werden.