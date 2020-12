Radolfzell Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Was die Radolfzeller wichtig finden: Hier gibt es die Ergebnisse der großen Bürgerumfrage in Radolfzell

Ende 2019 hatten die Radolfzeller die Gelegenheit, an einer großen Bürgerumfrage teilzunehmen. Gefragt wurde, was den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist, wie zufrieden sie in Radolfzell sind und welche Themen auch in Zukunft wichtig sein werden. Hier gibt es die Ergebnisse.