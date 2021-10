Lang ist es nicht mehr bis in Radolfzell am 17. Oktober der künftige Oberbürgermeister gewählt wird. In unserer Video-Serie lassen wir die Jugend zu Wort kommen. Was erwarten sie eigentlich von einem Oberbürgermeister, mit welchen Themen könnte er bei ihnen Punkten und was treibt sie um?

Diesmal mit Kai Eberhard (18) aus Radolfzell: Er wünscht sich einen OB, der die Seebäder in Radolfzell erhält.

Video: Cian Hartung

Die Videos aus unserer Serie gehen dienstags und donnerstags jeweils um 16 Uhr online. Im nächsten Video sehen Sie, was die OB-Kandidaten Martin Staab und Simon Gröger auf die Anliegen der Jugendlichen antworten. Dieses erscheint am Donnerstag, 7. Oktober, um 16 Uhr auf unserer Homepage.

