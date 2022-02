Klein aber fein lautet das Motto der Froschenzunft für das diesjährige Fasnachtsprogramm. Wie die Radolfzeller Zunft ankündigt, sind aufgrund von Corona Veranstaltungen rund ums Froschenstüble nur im kleinen Rahmen geplant. Am Samstag, 26. Februar, soll von 14 bis 19 Uhr ein Minikinderball stattfinden. Am Tag drauf, am Sonntag, 27. Februar, soll von 11 bis 18 Uhr die Froschenolympiade ausgetragen werden. Beide Veranstaltungen werden unter freiem Himmel abgehalten. „Wir hoffen, dass uns der Wetterfrosch gut gesonnen ist“, sagt Präsidentin Annette Wrzeszcz.

Wecken, Befreiung, Machtübernahme

Auch für den Schmutzigen Donnerstag haben sich die Froschen etwas einfallen lassen. Gestartet wird frühmorgens mit dem Wecken der Ehrennarrenräte. Im Anschluss daran geht es zur Befreiung der Radolfzeller Kindergärten und Schulen. Der Tag endet mit der traditionellen Machtübernahme des Rathauses. „Bei den Kindergärten- und Schulbesuchen richten wir uns nach den Wünschen der jeweiligen Einrichtung. Es wird alles im Freien stattfinden“, sagt Wrzeszcz. Um für eine maximale Sicherheit zu sorgen, lassen sich die Zunftmitglieder im Vorfeld gegen das Coronavirus testen.

Fasnacht to go

„Saalveranstaltungen wird es aufgrund der momentanen Lage und des Verlustes des Narrenpalastes leider nicht geben“, so die Zunftpräsidentin. Viele Jahre war die Turnhalle an der Ratoldusschule die Heimat der Narren. Im vergangenen Jahr habe ein Gutachten ergeben, das der Hallenboden nicht mehr tragbar und nur noch für den Schulsport zulässig sei.

Doch die Froschenzunft lässt sich davon nicht unterkriegen und organisiert eine Fasnacht to go. „Wir planen einen Tütenverkauf für die Fasnet zu Hause. Hierfür werden Kinder-, Frauen- und Männertüten von Zunftmitgliedern gerichtet“, kündigt Wrzeszcz an. Der Inhalt der Tüten soll eine Überraschung bleiben. „Für die Kinder gibt es etwas Süßes, die Erwachsenen bekommen etwas Alkoholisches“, gibt sie einen Einblick. Zu kaufen gibt es diese bei der Metzgerei Günther oder Samstag und Sonntag am Froschenstüble. Ob es einen Narrenbaum am Froschenloch geben wird, soll hingegen nicht verraten werden. Die Fasnacht wird in diesem Jahr zusammen mit der Narrizella am Konzertsegel verbrannt.