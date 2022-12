In Zeiten der Krise und der Veränderung im Gesundheitswesen halten die Mitglieder zu ihrem Verein. Das zeigt sich auch bei der diesjährigen Jahres-Hauptversammlung des Krankenhaus-Fördervereins Radolfzell. Denn dazu waren laut Mitteilung des Vereins fast 100 Personen erschienen, die Seminarräume im Krankenhaus waren demnach bis auf den letzten Stuhl gefüllt.

Nach einleitenden Worten durch den ersten Vorsitzenden Johannes Kögel und den Formalien berichtete Chefarzt Sebastian Jung über die letzten Zuwendungen des Krankenhausfördervereins an Mitarbeiter aber auch Patienten. Der wöchentlich frische Blumenstrauß an der Rezeption sei ebenso beliebt wie die Pralinen für Patienten und Mitarbeiter im Rahmen der jährlichen Weihnachtsvisite. Zudem habe es für die Mitarbeiter des Krankenhauses Corona-Dankes-Pakete gegeben. Und auch das jährliche Sommerfest habe der Förderverein im aktuellen Jahr ausgerichtet.

Was der Verein leistet Als Partner unterstützt der Krankenhausförderverein seit 1999 das Krankenhaus Radolfzell. Oberstes Anliegen dabei sei, das medizinische und soziale Angebot des Hauses und seiner Einrichtungen zu erhalten und zu stärken. Durch Spenden und Mitgliedsbeiträge konnten bisher viele Projekte gefördert werden. Vorsitzender des Vereins ist Johannes Kögel. Die Position des Krankenhausfördervereins Radolfzell im laufenden Umwandlungsprozess des Gesundheitsverbunds im Landkreis Konstanz ist, das Radolfzeller Krankenhaus so lange offen zu halten, bis ein vorgeschlagener Neubau für die bestehenden Kliniken in Singen und Radolfzell bezugsfertig ist.

Altersmedizin wird immer wichtiger

Im Anschluss hielt Chefarzt Achim Gowin einen bewegenden Vortrag über Altersmedizin, so die Mitteilung. Dabei sei es hauptsächlich um die zentralen Krankheitsbilder von Mehrfacherkrankten gegangen. Gerade das Vorliegen vieler Erkrankungen gleichzeitig sei die Herausforderung.

Besonders hervorgehoben habe er die ausgezeichnete Zusammenarbeit des großen Teams, in dem sich mehrere Berufsgruppen vereinigen. Er berichtet über die umfassende Diagnostik und Testung der Patienten zu Beginn des Aufenthaltes, unter anderem auch, um die Patienten gut kennenzulernen.

Anschaulich ging er auf die Besonderheiten in der Behandlung der unterschiedlichen Erkrankungen Älterer ein, die von Beginn an ganzheitlich behandelt würden. Er habe auch betont, dass die Arbeit des Zentrums für Altersmedizin immer bedeutsamer werde, da die Anzahl der Älteren Menschen erheblich zunimmt. Das Publikum bescheinigte ihm Dank für seine Arbeit unter den derzeit schwierigen Bedingungen.

Krankenhaus hat noch viel zu bieten

Chefarzt Dr. Sebastian Jung berichtete über die aktuelle Struktur des Krankenhauses und seinen Status als Grundversorger. Trotz der Reduktion der Angebote in den letzten Jahren werde auch heute sehr vieles angeboten: die Klinik für Innere Medizin mit 24-Stunden-Bereitschaft und zentraler Notaufnahme; Diabeteszentrum mit stationärer Behandlung und Diabetesambulanzen; Zentrum für Altersmedizin mit stationärer Behandlung und Institutsambulanz; Stationäre und ambulante Physiotherapie; Zentrum für ambulantes Operieren, Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie, Fußchirurgie, Kinderchirurgie.

Die am Haus befindlichen HNO-ärztliche und Gynäkologische Praxen behandelten auch die stationären Patienten mit.

Unverändert werde eine umfangreiche apparative Diagnostik durchgeführt. Dazu gehören laut Mitteilung Computertomographie und normales Röntgen, Notfall-Labor, Herzultraschall, Herzschrittmacherkontrollen, Lungenfunktionsmessungen, Magen- und Darmspiegelungen, Ultraschall aller anderen Organe und Blutgefäße.

Bürgermeister steht Rede und Antwort

Unter den Gästen war laut Mitteilung auch Oberbürgermeister Simon Gröger, auch er ist Mitglied des Krankenhausfördervereins. Er habe dem Publikum eine gute Stunde Rede und Antwort gestanden. Zusammenfassend berichtete er, so die Mitteilung, über das Spannungsfeld der schwierigen finanziellen Situation des Landkreises und den steigenden Kosten in Verbindung mit sinkenden Erlösen der Krankenhäuser nicht nur im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz.

In der anschließenden Diskussion wurde demnach hervorgehoben, dass die medizinische Versorgung ein sehr hohes Allgemeingut darstelle, das sich nicht nur ökonomischen Interessen unterordnen könne, sondern ein zentraler Baustein der Daseinsfürsorge darstellen müsse. Das gelte auch für die Stadt Radolfzell, so die Mitglieder des Krankenhausfördervereins. Bis zum Bestehen einer neuen tragfähigen Krankenhaus- und Gesundheitslandschaft etwa durch einen Neubau oder eine Sanierung müsse die Versorgung der Radolfzeller gewährleistet sein.

Allgemein bedauerten die Mitglieder die Tatsache, dass seit vielen Jahren das Gesundheitssystem durch verfehlte Gesundheitspolitik unterfinanziert sei. Der daraus entstandene Schuldenberg und Investitionsstau belaste das System zusätzlich.