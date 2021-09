Für gewöhnlich beginnt die Journalistin das Gespräch mit ihren Fragen. Doch nicht hier. Im Café International des Freundeskreis Asyl in der Radolfzeller Herrenlandstraße ist die Stimmung bedrückt. „Können Sie etwas für uns tun? Können Sie unserer Familie helfen?“, fragt Mahammad Qader Hussaini.

Der 30-Jährige ist seit vier Jahren in Deutschland, seine Mutter, die Schwester (20) und der Bruder (15) leben jedoch noch in Afghanistan. Wenn es dort Internet gibt, dann spricht er mit ihnen. Wenn nicht, hört er tagelang nichts von seiner Familie. „Nichts ist mehr einfach dort, alle haben nur noch Angst“, sagt er. Dass auch die Journalistin keine Hilfe anbieten kann, überrascht ihn nicht. Aber gefragt haben wollte er dennoch.

„Wenigstens meine Brüder dürfen noch in die Schule gehen.“Rafi Ullah Atayeem | Bild: Schneider, Anna-Maria

Afghanen aus Radolfzell, die seit wenigen oder vielen Jahren bereits eine zweite Heimat am Bodensee gefunden haben, klammern sich verzweifelt an jeden Strohhalm, um die Situation für ihre Familien in Afghanistan selbst zu verbessern.

Radolfzell Bezahlbare Wohnungen in Radolfzell gesucht: Der Freundeskreis Asyl versucht das Thema sozialer Wohnungsbau wieder auf die Agenda zu setzen Das könnte Sie auch interessieren

Doch helfen kann in dieser Situation aktuell niemand. Die Rettungsaktionen der deutschen Bundeswehr sind seit einigen Tagen beendet, auch die Amerikaner haben sich aus dem Land zurückgezogen. Einen weiteren militärischen Einsatz hat US-Präsident Joe Biden bereits ausgeschlossen. Hilflosigkeit und Verzweiflung machen sich breit.

„Nichts ist mehr einfach dort, alle haben nur noch Angst.“Mahammad Qader Hussaini | Bild: Schneider, Anna-Maria

Nur Mahammad Nawrozi und seine Frau Sharifa sind mit ihrer Tochter ins Café International gekommen. Während die Eineinhalbjährige fröhlich zwischen den Stühlen herumrennt und ihre Mutter Acht gibt, dass sie nicht fällt oder andere Gäste stört, erzählt Nur Mahammad Nawrozi von der Familie seiner Frau. Zwei Schwestern, drei Brüder sowie die Eltern würden noch in Afghanistan leben.

Einer der Brüder habe im Verteidigungsministerium als Dolmetscher gearbeitet, der Vater und an anderer Bruder hätten aktiv gegen die Taliban gekämpft. Sie seien geflohen und untergetaucht. Niemand dürfe wissen, wo sie sich aufhalten. Die Taliban hätten bereits die Suche nach ihnen eingeleitet, hätten die Häuser der Männer durchsucht. „Zu Hause reden wir nur noch darüber, wir schlafen schlecht, meine Frau weint so viel. Aber wir können nichts machen“, sagt er.

„Man darf Afghanistan nicht einfach so den Taliban überlassen“Alireza Sadeghy | Bild: Schneider, Anna-Maria

Enttäuschung und Frustration habe sich breit gemacht. „Es geht hier nicht um Politik, sondern um Menschen“, sagt Nur Mahammad Nawrozi. Dass die europäischen und amerikanischen Truppen so schnell abgezogen würden, sei einfach nicht richtig. Man habe das afghanische Volk im Stich gelassen. So ähnlich sieht es auch Alireza Sadeghy.

Washington/Kabul US-Streitkräfte: Einsatz in Afghanistan ist beendet Das könnte Sie auch interessieren

Der 18-Jährige lebt seit 2015 in Deutschland, besucht in Singen auf das Friedrich-Wöhler-Gymnasium und hat noch nie in Afghanistan gelebt. Er sei im Iran geboren, doch das Heimatland seiner Familie sei ihm trotz allem sehr wichtig. Auch er klagt das außenpolitische Versagen der US-Regierung und den involvierten europäischen Ländern. „Man darf Afghanistan nicht einfach so den Taliban überlassen“, sagt er, aber leicht sei eine Lösung dieses Konfliktes nicht, das sehe er auch ein.

„Das sind die selben Taliban wie vor 20 Jahren, sie werden wieder morden und foltern und Frauen unterdrücken.“Sayed Ahmad Basir Hussaini | Bild: Schneider, Anna-Maria

Sayed Ahmad Basir Hussaini ist 27 Jahre alt und lebt seit zwei Jahren in Deutschland. Seine Eltern und die jüngere Schwester leben allerdings noch in Afghanistan. Vor allem um das Leben und die Sicherheit seiner 20-jährigen Schwester ist Hussaini besorgt. Sie habe vor der Machtübernahme der Taliban Fotografie studiert. Jetzt verlasse sie aus Angst nicht mehr das Haus. „Ich denke nicht, dass sie ihr Studium fortsetzen kann“, sagt er.

Den Versprechungen der Taliban, einen gemäßigteren Kurs fahren zu wollen, glaubt er kein Wort. „Das sind die selben Taliban wie vor 20 Jahren, sie werden wieder morden und foltern und Frauen unterdrücken“, sagt der Auszubildende zum Orthopädischen Schuhmacher. Er selbst habe die Taliban als Kind erlebt und die Erinnerungen hätten sich in sein Gedächtnis gebrannt. „Es ist, als sei das alles gestern passiert, ich erinnere mich ganz genau“, sagt Sayed Ahmad Basir Hussaini. Das alles jetzt wieder mit anzusehen sei für ihn sehr schwer zu ertragen.

„Nichts ist mehr einfach dort, alle haben nur noch Angst.“Mahammad Qader Hussaini | Bild: Schneider, Anna-Maria

Rafi Ullah Atayeem ist erst seit sechs Monaten in Deutschland, seine Mutter, die fünf Brüder sowie die achtjährige Schwester leben noch in Afghanistan. Der Kontakt sei nicht sehr häufig, sagt er. „Meine Brüder dürfen wenigstens weiterhin in die Schule gehen“, berichtet er. Wie die meisten afghanischen Besucher des Café International lese auch er aktuell besonders viel Nachrichten und versuche so informiert wie möglich zu bleiben.

Wenig Unterstützung In den vergangenen Wochen hatte es zahlreiche Mahnwachen in ganz Deutschland gegeben, die auf die Situation in Afghanistan aufmerksam gemacht hatten. Einen großen Effekt hatte es allerdings nicht. Wegen komplizierten Visa-Verfahren und der unübersichtlichen Lage in Kabul selbst ist nur ein Bruchteil der Ortskräfte aus dem Land gebracht worden. Experten erwarten künftig viele Flüchtlinge, die EU machte aber keine Zusage, diese dann auch aufzunehmen.

Mit viel Verbitterung betrachtet Karimi Homayun, 47 Jahre alt, die aktuelle Lage in Afghanistan. Er ist seit 2002 in Deutschland, Familie hat er keine mehr. Diese sei bereits im ersten Afghanistan-Krieg ums Leben gekommen, er habe fliehen können. Dass sich nun alles wiederhole, sei sehr schmerzhaft für ihn. „Wir können von hier aus gar nichts machen. Wir können zwar demonstrieren gehen, das ist hier wenigstens erlaubt, aber es ändert nichts an der Situation“, sagt er.