Die eigentlich bereits beschlossene Umbenennung der Lettow-Vorbeck-Straße in Radolfzell ist nun aufs nächste Jahr verschoben worden. Grund dafür ist eine Straße in Böhringen. Dort gibt es nämlich einen Ahornweg. Die Lettow-Vorbeck-Straße, benannt nach dem Kriegsverbrecher Paul von Lettow-Vorbeck aus der Kaiserzeit, sollte in Ahornstraße umbenannt werden. Einige Anwohner befürchteten eine Verwechslungsgefahr, weil beide Namen zu ähnlich klingen.

Anwohner werden noch einmal befragt

So brachte die CDU-Fraktion des Radolfzeller Gemeinderates einen Antrag in der jüngsten Sitzung ein, die geplante Umbenennung noch einmal zu verschieben und erneut die Anwohner der Straße nach einem anderen Namen suchen zu lassen. Bis zum 31. Dezember wolle man Vorschläge sammeln. In der ersten Sitzung im neuen Jahr 2022 soll dann die eigentliche Umbenennung endlich passieren. CDU-Stadtrat Christof Stadler schlug vor, den neuen Namen ebenfalls aus der Reihe der Bäume zu suchen, um im botanischen Thema zu bleiben. Ebenfalls wolle man einen solchen Baum, nach dem die Straße dann benannt wird, auch gemeinsam pflanzen.

Sowohl bei der Befragung der Anwohner im Jahr 2013, als zum ersten Mal versucht wurde, die nach dem Kriegsverbrecher benannte Straße umzubenennen, als auch jetzt 2021 erhielt Ahornstraße die meisten Stimmen. Nun soll eine neue Befragung durchgeführt werden. Thilo Sindlinger, Freie Grüne Liste, fragte nach dem erweiterten Gutachten zum Leben von Paul von Lettow-Vorbeck durch die Konstanzer Historikerin Heike Kempe.

Dieses werde in Kürze öffentlich zugänglich, versprach Oberbürgermeister Simon Gröger. Schon 2013 hatte Kempe ein Gutachten angefertigt und kam zu dem Schluss, dass Lettow-Vorbeck durch seine kriegerischen Handlungen in Deutsch-Ostafrika und der Beteiligung am Völkermord gegen die Herero nicht geeignet sei, der Namensgeber einer Radolfzeller Straße zu sein. Dieses Gutachten hat die Historikerin im Auftrag des Gemeinderates aktualisiert.