Man stelle sich vor, es ist Gemeinderat, aber keiner geht hin. Dies könnte am Dienstag der Fall sein. Denn die Radolfzeller Stadtverwaltung hat am 14. April, ab 16.30 Uhr zu einer Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik, anschließend zu einer Gemeinderatssitzung geladen.

Die politische Arbeit darf auch in Coronazeiten nicht stillstehen. Die Landesregierung erlaubt ausdrücklich diese Sitzungen.

Stattfinden soll das Ganze im Milchwerk. Aber hingehen wollen die Stadträte nicht. Dies teilten sie in einer Presseinformation am Ostersonntag mit.

Staab hält die Sitzung für notwendig

Oberbürgermeister Martin Staab erklärt auf der Facebook-Seite und der Homepage der Stadt ausführlich, warum er diese Sitzung für notwendig hält. „Die Entscheidung zu den Präsenzsitzungen wurde unter Abwägung aller vorliegenden Fakten und mit größtem Verantwortungsbewusstsein getroffen“, schreibt Staab als Antwort auf eine Bürgerfrage zu diesem Thema.

Wo Krankenpfleger, Ärzte und Supermarktangestellte Tag für Tag zur Arbeit gingen, könnte die Verwaltung nicht einfach zu Hause bleiben. Auch die Stadträte hätten sich verpflichtet, für das Allgemeinwohl der Stadt einzutreten.

Eine Sitzung widerspricht nicht der Landesverordnung

Einen Widerspruch zur Corona-Verordnung der Landesregierung sieht Staab nicht. Die Kontaktsperre gelte bis zum 15. Juni. Bis zum 19. April hätten Schulen, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen vorerst geschlossen.

„Das Land hat klar in der Corona-Verordnung geregelt, dass Zusammenkünfte zur Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs möglich sind – somit auch in Kommunen“, so Staab. Es sei undenkbar, als kommunales Gremium wochenlang keine Entscheidungen zu treffen. „Die Stadt muss handlungsfähig bleiben“, schreibt Staab.

Er verstehe die Bedenken der Stadträte, schreibt Staab auf Nachfrage am Ostermontag. Die Sitzung so kurzfristig abzusagen und neu aufzusetzen, ginge allerdings auch nicht.

Man müsse sich an den Öffentlichkeitsgrundsatz halten, so Staab. Und seine Mitarbeiter am Feiertag zu beauftragen, eine Einladung zu einer Folgesitzung nach dem 19. April aufzusetzen, das wolle er auch nicht.

Stadträte finden Sitzungstermin übereilt

Dies sehen die Radolfzeller Stadträte anders. Bernhard Diehl schreibt stellvertretend für die Fraktionen der CDU, FGL, SPD und FDP, dass keiner der gewählten Mitglieder der Fraktionen an den Sitzungen am Dienstag im Milchwerk teilnehmen werden.

Das Ende der Osterferien sei der Termin, an dem erste Schlussfolgerungen der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorgestellt würden. Und erst ab diesem Zeitpunkt würde eine Diskussion über eine Lockerung der Maßnahmen möglich sein, heißt es in der Mitteilung der Fraktionen.

„Der Termin am 14. April passt nicht in diese für alle verbindlichen Restriktionen“, schreibt der CDU-Fraktionssprecher Bernhard Diehl.

Themen sollen nicht so dringend sein

Die Themen auf der Tagesordnung hätten laut Diehl nicht die Dringlichkeit, dass sie nicht noch ein oder zwei Wochen warten könnten. Außerdem stelle eine öffentliche Sitzung, an der Stadträte, Verwaltung, externe Beratungsbüros, Bürger und Pressevertreter teilnehmen, ein viel zu großes gesundheitliches Risiko dar.

„Die Sitzungen am Dienstag senden unserer Meinung nach ein falsches Signal an das aktuell stark eingeschränkte, öffentliche Leben“, schreiben die Stadträte der FGL, CDU, SPD und FDP.

Freie Wähler hätten an der Sitzung teilgenommen

Die Fraktion der Freien Wähler schickt eine eigene Erklärung. Man respektiere die Entscheidung und Gründe der anderen Fraktionen, schreibt Freie Wähler-Fraktionssprecher Dietmar Baumgartner.

Die Freie Wähler-Stadträte würden ebenfalls der Sitzung fern bleiben, hätten allerdings ohne den Protest an der Sitzung teilgenommen und darauf vertraut, dass die Stadtverwaltung alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz aller getroffen hätte.

Dass sich die Lage in naher Zukunft verbessert, daran glaubt Baumgartner nicht: „Die schlechten Voraussetzungen hinsichtlich der Coronaviren sind nach Meinung der Freien Wähler Fraktion in den nächsten Wochen immer noch die Gleichen.“

Umlaufverfahren führt zu keinen Beschlüssen

Bernhard Diehl hingegen verweist im Namen der übrigen Fraktionen auf die kontaktlose Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Gemeinderat. Das sogenannte elektronische Umlaufverfahren gewährleiste auch weiterhin eine effektive Arbeit während der Corona-Krise. Daran wolle man weiter anknüpfen.

OB Martin Staab halte dieses Verfahren in der praktischen Umsetzung für wenig effizient. „Mit dem Umlaufverfahren wurde zu wichtigen Punkten keine Entscheidung herbeigeführt“, schreibt Staab.

Kein Ersatz für richtige Sitzungen

Die Stadtverwaltung hatte Ende März eine Möglichkeit geschaffen, ohne Sitzungen, an denen die Stadträte anwesend sein müssen, Beschlüsse fassen zu können. Das so genannte elektronische Umlaufverfahren sollte Gemeinderatssitzungen ersetzen. Im Zuge des Verfahrens würden den Gemeinderäten alle notwendigen Unterlagen elektronisch übermittelt.

Entgegen der übrigen Abstimmungen funktioniere das Umlaufverfahren nicht nach dem Prinzip der Mehrheitsentscheidungen. Eine gemeinsame Diskussion einzelner Tagesordnungspunkte sei in diesem Verfahren nicht möglich, deshalb müsse jede Entscheidung im Konsens erfolgen.

Zu viele Themen müssen diskutiert werden

In der Praxis führe das dazu, dass sofern keine Rückmeldungen der Stadträte eingehen, der Tagesordnungspunkt als angenommen gelte. Umgekehrt führte ein vorgebrachtes Veto beziehungsweise ein Änderungswunsch dazu, dass der Tagesordnungspunkt nicht beschlossen werden könne. Er müsse auf die nächste Präsenzsitzung verschoben werden.

Und dies sei laut OB Martin Staab in den letzten Wochen so häufig der Fall gewesen, dass eine richtige Gemeinderatssitzung unerlässlich sei. „In der Realisierung wichtiger Maßnahmen wie zum Beispiel dem Neubau der Markolfhalle, die Friedhofsentwicklung und der Gastronomie Mole kommen wir noch stärker in Verzug, wenn wir keine Beschlüsse herbeiführen“, so Staab.

Alternativen lassen sich nicht schnell umsetzen

Es gebe zwar auch weitere Möglichkeiten einer kontaktlosen Abstimmung der Stadträte – allerdings könne keine kurzfristig realisiert werden, erklärt der OB. Video-Konferenzsitzungen würden eine Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesparlament voraussetzen.

Diese zu erhalten würde Wochen oder gar Monate dauern. „In Konstanz hat die Einführung insgesamt eineinhalb Jahre gedauert“, so Staab. Man könne auch nur mit halben Gremium oder sogar auch nur mit zwei Stadträten tagen, die Gemeindeordnung lasse das zu.

Allerdings müssten sich die Stadträte im Vorfeld bereits einig werden und sich gegenseitig großes Vertrauen schenken, auch fraktionsübergreifend.

