Zum OB-Wahlkampf und zur OB-Wahl in Radolfzell am Sonntag, 17. Oktober, hat Dietmar Baumgartner als Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat für die Freien Wähler eine Stellungnahme abgegeben. Darin wird erläutert, warum die Freien Wähler nicht offiziell Amtsinhaber Martin Staab unterstützen. Baumgartner schreibt: „Da OB Martin Staab nach seiner Wahl Mitglied bei uns Freien Wählern wurde und auch die Position des Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Kreis stellt, war klar, dass wir – Vereinigung und Fraktion – keinen eigenen Kandidaten suchen und stellen werden.“

Radolfzell OB-Wahl in Radolfzell: Martin Staab ist beseelt von der grünen Wissensstadt Das könnte Sie auch interessieren

Für die Freien Wähler sei es von ihrem Selbstverständnis her schon immer demokratisch gewesen, dass die Mitglieder nicht in die Pflicht genommen werden sollten. Jeder solle frei wählen, so Baumgartner. Zudem habe OB Staab im Januar erklärt, er werde auf jeden Fall ganz unabhängig antreten. „Insofern sehen wir der Wahl unserer Radolfzeller Bürger mit großer Neutralität und Gelassenheit entgegen.“ Es sei nicht Aufgabe von Parteien oder Fraktionen, den Oberbürgermeister zu wählen, heißt es abschließend in Baumgartners Stellungnahme.