Bei den aktuellen Minus-Temperaturen können die umliegenden Seen ganz oder teilweise von einer Eisschicht bedeckt sein. Die Stadtverwaltung Radolfzell weist darauf hin, dass die Tragfähigkeit der Eisschichten der umliegenden Seen nicht amtlich überprüft und freigeben wird. Dies gelte für alle öffentlichen Gewässer, einschließlich des Bodensees.

Das Betreten der Eisflächen erfolge deshalb auf eigene Gefahr. Dabei sollte beachtet werden, dass Eisflächen nur bei ausreichender Tragfähigkeit sicher betreten werden könnten und die Eisdicke auch innerhalb eines Sees variieren könne.

Das Betreten des Böhringer Sees bei Eis ist besonders gefährlich

Das Eis auf dem Böhringer See stelle durch die Zirkulationsanlage eine besondere Gefahr dar, denn der See könne aufgrund der Anlage nicht komplett gefrieren. Das Betreten sei dort daher besonders gefährlich. Die Stadtverwaltung appelliert deshalb an die Eltern, ihre Aufsichtspflicht wahrzunehmen. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt auf das Eis und über die Gefahren eines Einbruchs aufgeklärt werden.

Vor jeder Frostperiode bringt die Stadtverwaltung vorsorglich Eisrettungsgeräte, wie Leitern und Rettungsringe zu den Seen aus. Es wird dringend gebeten, diese unbeschädigt an ihrem Platz zu belassen – die Geräte helfen im Ernstfall dabei, Leben zu retten.