Wie viele Personen in Radolfzell sind bereits geimpft und wie viele haben sogar schon eine Boosterimpfung erhalten? Diese Fragen bleiben derzeit unbeantwortet. „Die Impfquote für einzelne Orte oder Postleitzahlen anzugeben ist mit den uns zur Verfügung stehenden Daten nicht vollständig möglich“, teilt die Pressestelle des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes Baden-Württemberg auf SÜDKURIER-Nachfrage mit.

Radolfzell Viele Impftermine sind noch frei – so sieht es derzeit im Impfstützpunkt in Radolfzell aus Das könnte Sie auch interessieren

Das Ministerium kann demnach zwar die Impfungen, die durch das Land durchgeführt werden, den einzelnen Postleitzahlen zuordnen. Bei den Impfungen, die durch niedergelassene Ärzte durchgeführt werden, gebe es jedoch nur Daten pro Landkreis. Auch dem Landratsamt Konstanz sowie der Stadt Radolfzell liegen keine Daten zur Impfquote in der Stadt vor.

Stand 9. Januar waren im Landkreis Konstanz laut dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 69,3 Prozent der Bevölkerung einmal gegen das Coronavirus geimpft, 67,5 Prozent zweimal. 42,4 Prozent der Bevölkerung war schon geboostert.

Radolfzell-Böhringen Böhringen hat jetzt eine zweite Corona-Teststation Das könnte Sie auch interessieren

Aktuelle Corona-Zahlen

Wie auf der Internetseite des Landratsamts zu lesen ist, waren am Montagmittag in Radolfzell 166 Personen mit dem Coronavirus infiziert, in Gaienhofen waren es 18, in Öhningen 17, in Moos 13. Insgesamt gab es im Landkreis 1909 aktuell Infizierte.