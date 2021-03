von Nico Talenta

Gerlinde Hug aus Markelfingen ist enttäuscht: „Nachdem es uns nach den stundenlangen Anrufversuchen vor Wochen endlich gelang, für unsere allein lebende 92 jährige Mutter jemanden von der Hotline an das Telefon zu bekommen, haben wir uns auf einen Rückruf verlassen.“ Hug habe sich in der Zeit danach kaum noch aus dem Haus getraut. So groß war ihre Angst, den Rückruf zu verpassen.

„Die Dame in der Leitung hat uns damals eindringlich in scharfem Ton ermahnt, nicht noch einmal anzurufen, um nachzufragen, wie es um den Termin steht“, erklärt die 68-jährige Rentnerin. Eine Bestätigung per Email, dass ihre Mutter auf der Liste registriert wurde, habe sie nach eigener Aussage bis heute nicht bekommen.

Über einen Zeitungsartikel habe die Mutter von Gerlinde Hug später mitbekommen, dass neuer Impfstoff zur Verfügung stünde. Auch habe sie von Verwandten und Freunden mitbekommen, dass diese durch einen erneuten Anruf, trotz ihrem Eintrag auf der Warteliste, gleich einen Termin für ihre Angehörigen bekommen hätten. Familie Hug sei neugierig geworden: „Zunächst waren wir aber zögerlich, da wir uns an die Vorgabe, nicht erneut nachzufragen, halten wollten“, so die Markelfingerin.

Als sie dann doch anrief, habe sie die folgende Auskunft erhalten: „Sie sagten mir, ich könne durch meinen Anruf sofort einen Termin erhalten. Wenn aber meine Mutter schon auf der Warteliste stehe, bekäme ich keinen Termin für sie und müsse eben warten.“ Daraufhin habe ihre Schwester bei der Hotline angerufen und prompt zwei Termine bekommen. Ein junger Mann am Telefon habe ihr diese anbieten können.

Der Familie fehlt der Sinn hinter der Warteliste

„Meine Schwester wollte aber fair sein und sagte dazu, dass er unsere Mutter nun von der Warteliste streichen könnte.“ In forschem Ton habe der Mann sie dann daraufhin belehrt, dass das unerhört sei. Er selbst könne wegen des Vorfalls seinen Job verlieren, da er für jemanden auf der Warteliste am Telefon zusätzlich Termine vergeben habe.

„Wir fühlten uns betrogen und getäuscht von so einer Vorgehensweise“, drückt Hug ihre Gefühle aus. Sie bezweifle, dass sie jemals zurückgerufen worden wäre: „Wir verstehen den Sinn dieser Warteliste einfach nicht, wenn dann doch die spontanen Anrufer bevorzugt werden.“

Auslöser für die Stellungnahme

Auslöser für Gerlinde Hugs Stellungnahme sei der SÜDKURIER-Artikel „Wie das Land durch die Krise navigiert“ gewesen. Darin sagt Dorothea Wehinger von den Grünen: „Zur Erleichterung der Terminvergabe ging bei der Telefonhotline 116 117 vergangene Woche eine Warteliste in Betrieb. Wer sich dort registrieren lässt, wird zurückgerufen oder bekommt einen Termin per Mail, wenn wieder Termine verfügbar sind.“

Hug vermute stark, dass weder Wehinger, noch ihr zuständiges Kabinettsmitglied Lucha, sich diesem Prozedere selbst unterziehen mussten. „Die Erfahrungen, die meine Familie hinter sich hat, spottet jeder Beschreibung“, schreibt die 68-Jährige.

Dorothea Wehinger nimmt Stellung zu dem Vorfall von Familie Hug: „Den von der Leserin geschilderten Vorfall bedauere ich sehr. Wir haben hier die Situation von einer sehr hohen Nachfrage auf ein begrenztes Angebot.“ Aber niemand müsse befürchten, dass alle Termine über das Internet und die Hotline weggeschnappt und die Menschen auf der Warteliste nicht zum Zug kommen würden.

Sozialministerium nimmt Stellung

„Wir bedauern die Erfahrung, die ihre Leserin mit dem Callcenter gemacht hat und bitten die Familie um Entschuldigung. So hätte es nicht laufen dürfen“, erklärt Pascal Murmann, stellvertretender Pressesprecher des Sozialministeriums in Stuttgart, auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Den Fall nehme das Ministerium zum Anlass, dass Gespräch mit dem Anbieter, der das Callcenter im Auftrag des Landes betreibt, zu suchen. Ziel sei in jedem Fall, dass alle Wege der Terminvergabe in etwa gleichermaßen bedient werden. Dass das aber in der Realität manchmal nicht so ganz aufgehe, bestätige der Fall von Familie Hug.

Die Warteliste werde durch das Callcenter generell so abgearbeitet, dass diejenigen zuerst kontaktiert würden, die sich am frühesten gemeldet haben. Falls eine Emailadresse angegeben wurde, erfolge bei Buchung eines Termins kein Rückruf, sondern eine Email. „Nur wenn keine Email-Adresse angegeben wurde, erfolgt eine telefonische Benachrichtigung“, erklärt der Pressesprecher des Sozialministeriums.

Dabei werde eine Person bis zu vier Mal zurückgerufen, bevor der Termin an die nächste Person auf der Liste vergeben werde. Pascal Murmann betont zum Schluss: „Ganze 13.000 Menschen haben, Stand 24. Februar, bereits einen Termin über die Warteliste erhalten.“