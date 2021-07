Es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein, doch dieser ist eigentlich bereits über Radolfzell und die Region hinweggefegt. Was allerdings davon übrig geblieben ist, ist jede Menge Wasser. Und der See schwillt weiter an. Helmut Richter, Feuerwehrkommandant und Fachbereichsleiter Feuerwehr und Bevölkerungsschutz bei der Stadt Radolfzell, gibt aus diesem Grund der Radolfzeller Bevölkerung eine Warnung mit ins Wochenende: „Wir stehen kurz vor der Marke, die in Radolfzell erfahrungsgemäß für Probleme sorgt“, sagt er.

Noch zehn Zentimeter bis zur kritischen Marke

Heißt: Aktuell steht der See bei etwa fünf Metern. Doch schon zehn Zentimeter mehr könnten zahlreiche Keller volllaufen lassen können, Flächen und Straßen überfluten und für erhebliche Schäden sorgen. Aus diesem Grund rät Richtern allen Hausbesitzern in Seenähe, ihre Häuser auf mögliches Hochwasser vorzubereiten. „Wir wollen gerade vor dem Wochenende die Bürger sensibilisieren, dass die Lage kritisch wird“, sagt Richter. Wenn das Wasser denn dann mal da sei, könne die Feuerwehr unmöglich allen gleichzeitig helfen, gibt Richter zu bedenken.

Moos Hohes Wasser im Mooser Hafen Das könnte Sie auch interessieren

Was können Hausbesitzer also tun? Zum Beispiel könnten Sandsäcke befüllt und bereitgestellt werden, um mögliche Einlaufstellen und Öffnungen abzudichten. Elektrische Geräte im Keller könnten auf Sockel gestellt werden, um sie vor dem Wasser zu schützen. Überhaupt sollten alle Öffnungen, Kabel und Geräte im Keller geprüft und gesichert werden. Helmut Richter verweist auf das Hochwasser-Merkblatt der Stadt Radolfzell, in dem diese Hinweise detailliert aufgelistet sind. „Die, die schon länger hier wohnen, wissen eigentlich Bescheid“, so Richter.

Wasser steigt: Mitarbeiter des Bauhofs bauen im Hafen in Moos einen Behelfssteg. | Bild: Becker, Georg

In der Vergangenheit habe sich solch eine Hochwasserlage immer wieder am Wochenende gezeigt, berichtet Helmut Richter. Aus diesem Grund sei es besonders wichtig, dass sich die Hausbesitzer vorbereiten, so lange noch Zeit dafür sei. Wer keine Sandsäcke habe, könne diese zum Beispiel im ZG Raiffeisenmarkt kaufen. Der Feuerwehrkommandant habe geprüft, dass dort welche vorrätig seien. In anderen Baumärkten seien diese nämlich vergriffen.

Ansonsten seien die letzten zwölf Stunden für die Radolfzeller Feuerwehr ruhig gewesen. Einzig am Böhringer See stünde das Gastronomiegebäude unter Wasser. Dort habe die Feuerwehr am Freitagmorgen einen Einsatz gehabt. Ansonsten bereite man sich auf das Wochenende vor, so Richter.