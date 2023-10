Vor dem Hügli-Werk wurde es am frühen Montagmorgen sehr laut. Mit Trillerpfeifen, Bengalos, Gewerkschaftsfahnen und auch ein bisschen Wut verhalfen Teile der Hügli-Mitarbeiterschaft ihrer Forderung nach mehr Geld Nachdruck. Vor beiden Werken des Nahrungsmittelherstellers Hügli in Radolfzell kamen dabei im Laufe des gesamten Tages rund 200 Personen aus drei Produktionsschichten zusammen.

Mit Trillerpfeifen, Bengalos und Gewerkschaftsfahnen für mehr Geld: Mitarbeiter von Hügli traten am Montag, 16. Oktober, in einen Warnstreik. | Bild: Jarausch, Gerald

Mit ihrem Protest wollen sie gemeinsam mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen, um am Dienstag, 17. Oktober, zu einem besseren Verhandlungsergebnis zu kommen, als zuletzt.

Erster Streik im August führte keine Lösung herbei

Bereits im August hatte die Belegschaft ihre Arbeit niedergelegt, um den eigenen Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen. Bisher zeigt man sich enttäuscht von dem Angebot des Arbeitgebers, der signalisiert hatte, 200 Euro brutto mehr ab dem 1. November zu zahlen. Ab August 2024 sollten es dann 2,5 Prozent sowie eine Inflationsausgleichspauschale von 2000 Euro sein.

Damit liege man weit entfernt von den in der Branche üblichen Anpassungen, so die Auffassung der NGG. Entsprechend verärgert zeigt man sich bei der Gewerkschaft: „So etwas habe ich in 30 Jahren Verhandlungstätigkeit noch nicht erlebt. wie man hier mit den Mitarbeitern umgeht“, monierte Verhandlungsleiter Burkhard Siebert auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Mit Trillerpfeifen, Bengalos und Gewerkschaftsfahnen für mehr Geld: Mitarbeiter von Hügli traten am Montag, 16. Oktober, in einen Warnstreik. | Bild: Jarausch, Gerald

Er verweist gleichzeitig auf einen Abschluss, den man bei Maggi in Singen erzielen konnte. Dort konnte man sich auf eine Steigerung von acht Prozent einigen. Nun ist man gespannt, „ob der aktuelle Warnschuss“, wie Siebert den Warnstreik nennt, auch auf Arbeitgeberseite richtig gedeutet wird. Sogar einen längeren Konflikt will der Gewerkschafter nicht mehr ausschließen.

Belegschaft ist kampfbereit

Um sich den nötigen Rückhalt in der Belegschaft für so eine Auseinandersetzung zu sichern, wurde auch eine Urabstimmung über den Bedarf eines längeren Streiks vorgenommen. Der würde dann nämlich als nächste Option zur Debatte stehen, wenn die Hügli-Leitung weiterhin an ihrem Angebot festhält oder es nicht entsprechend anpassen will.

Radolfzell Nach Warnstreik: Gewerkschaft NGG und Hügli-Geschäftsleitung einigen sich auf Tarifvertrag Das könnte Sie auch interessieren

Aus Sicht von NGG-Verhandlungsleiter Burkhard Siebert ist zumindest die Kampfbereitschaft für höhere Löhne auf Seite der Mitarbeiter aktuell sehr hoch. Damit droht dem Unternehmen an beiden Standorten in Radolfzell ein harter Arbeitskampf.