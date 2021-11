Ein Breakdancer wirbelt die Beine durch die Luft, ein Skater springt durchs Bild, Blasinstrumente setzen ein und eine E-Gitarre erklingt. „Rap ist Passion, Rap hat Tradition, Rap gibt es schon seit vielen Generationen“, rappen Michael Solf, Nico Bruno, Felix Baumann und Iisakki Ratilainen im Musikvideo von 'Rap Passion'.

Die Mitglieder von Outta Office tanzen dabei vor einer Graffiti-Wand unterhalb der Konstanzer Schänzlebrücke. „Doch sehe ich nicht mehr viel vom Rap, den ich damals sah, damals, als die Welt noch fresh und funky war“, endet der Refrain.

„Hatten das Bedürfnis, Geschichten zu erzählen“

Damals – das heißt Mitte der 1990er-Jahre, als Deutschrap-Gruppen wie die Fantastischen Vier oder Fettes Brot Chart-Erfolge feierten, als Musik noch auf CDs verkauft wurde, als Michael Solf, Nico Bruno und Felix Baumann noch gemeinsam im Radolfzeller Proberaum Songs schrieben. „Damals haben wir mit Rapmusik begonnen, da wir fanden, dass unsere Gesangsstimmen nicht gut genug für Pop- oder Rockmusik waren“, erklärt Frontmann Michael Solf und muss lachen. „Vor allem hat uns aber die Rapmusik getaugt und wir hatten das Bedürfnis, Geschichten zu erzählen. Wir waren aber nie die Ghetto-Jungs oder sowas.“

Damals, da hätten sie in der Radolfzeller Kaserne nahe der ehemaligen Tanke ihren Proberaum gehabt, erzählt er. „Dort gab es einen langen Gang mit 20 Proberäumen auf der einen und nochmal 20 Proberäumen auf der anderen Seite.“ In der Kaserne hätten sie auch ihre ersten Songs eingeübt und seien später unter dem Namen „Freudenspender“ in der Region und bei diversen Bandwettbewerben aufgetreten.

Deutschrap Als Deutschrap wird Hip-Hop-Musik bezeichnet, die in Deutschland produziert und meist auch deutschsprachig ist. Die Musikrichtung hat ihre Ursprünge in den 1980er-Jahren und geht auf die damalige Subkultur zurück, in der sich Graffiti-Sprayer, Breakdancer, DJs und Rapper im Sprechgesang gegeneinander antraten. Populärer wurde das Genre Anfang der 1990er-Jahre durch Chart-Erfolge der Fantastischen Vier. Die heute weit verbreitete Ghetto-Rap-Kultur entwickelte sich erst später in dem Genre. Zu den bekanntesten Interpreten gehören seither Fettes Brot, die Absoluten Beginner oder Sido.

„Eines der Highlights war sicherlich der Gewinn beim Viva 2 Newcomer Contest, der uns ermöglichte 1999 bei einem der damals größten Festivals: dem Bizarre Festival in Köln spielen zu dürfen“, erzählt er. Ein hochdotierter Plattenvertrag oder ein Chart-Erfolg blieben aber aus – und im Jahr 2001 war vorerst Schluss: Ausbildung, Studium und Berufseinstieg hatten vorerst Priorität. Doch die „Hegau-Connection“, wie Solf das Trio nennt, hätte seither nie den Kontakt verloren und weiterhin Songs zusammengeschrieben.

Berufstätig und Rapper – das geht

20 Jahre später sind die drei aus der „Hegau-Connection“ um die 40 Jahre alt, haben einen Studienabschluss, einen Beruf und eine Familie. Sie arbeiten in leitenden Funktionen in der Automobilindustrie, der Finanzbranche oder im Stromsektor. Sowohl ihr damaliger Probenraum als auch die Radolfzeller Tanke sind Geschichte. Die „Rap Passion“ ist aber erhalten geblieben.

Seit 2017 machen sie mit dem DJ und Produzenten Iisakki Ratilainen unter dem Namen Outta Office Rapmusik (engl. für „nicht im Büro“). Den 34-Jährigen lernten die Büro-Abstinenzler über ihre jeweiligen Ehefrauen kennen. Er ist Multiinstrumentalist, Rettungsschwimmer und ehemaliger Leistungsschwimmer.

Zwei Alben in diesem Jahr veröffentlicht

In diesem Jahr haben sie die beiden Alben „Digitalisierung“ und „Zwanni Injektion“ unter anderem beim Audio-Streamingdienst Spotify veröffentlicht, Zweiteres erst im September. „Es sind neue und alte Songs dabei“, erklärt Solf. „Wir wollten vor allem zwei saubere Alben platzieren und unser bisheriges Werk festhalten.“ Solf ist sehr zufrieden mit den Veröffentlichungen und dem bisherigen Feedback.

Laut Daten des Streamingdienstes hätten ihre Hörer fast 100 000 Mal ihre Songs abgespielt. Reich würden sie damit noch nicht. „Wir verdienen pro 100.000 Streams etwa 300 Euro“, sagt Solf. Die Musik sei für sie weniger eine Einnahmequelle, als ein Ausgleich zum Beruf.

„Themen der heutigen Deutschrapper sind völlig daneben“

Seitdem Solf, Bruno und Baumann vor rund 25 Jahren mit dem Deutschrap begonnen haben, hat sich das Genre allerdings stark verändert: Die großen Namen der Szene sind nicht mehr Freundeskreis, die Fantastischen Vier oder Fettes Brot. Sie heißen Apache 207, Capital Bra oder Bonez MC. Doch Solf gefällt deren Musik gar nicht. Er findet: „Die Themen der heutigen Deutschrapper sind völlig daneben: Ghetto-Plattitüden, frauendiskriminierende Verse und Drogengeschichten.“

Ihm ist besonders das Autotune ein Dorn im Auge, ein Audio-Effekt, um Tonhöhen zu manipulieren. Dieser wurde beispielsweise beim Spätneunziger-Charthit „Blue“ von Eiffel 65 exzessiv angewendet. Im Gegensatz zum Sound der heutigen Rapper sehen sich die Mitglieder von Outta Office als Bewahrer der alten Deutschrap-Tradition. Sie wollen „dicke Beats, funky-Sounds und chillige Mucke“ machen“ und sich in ihren Texten sowohl mit positiven Dingen als auch mit kritischen Themen auseinandersetzen, sagen sie.

Rap-Musik auch jenseits der 50 Jahre möglich

Trotz aller Tradition stellt sich aber auch die Frage, ob man Rapmusik auch noch im fortschreitenden Alter machen könne? „Bis zu einem gewissen Maße geht es, aber irgendwann wird es unglaubwürdig“, sagt Solf. Beantworten könne man diese Frage aber nicht. Vor Bands wie den Fantastischen Vier oder Fettes Brot habe es nicht viel im Deutschrap gegeben. „Die Fantastischen Vier sind jetzt um die 50 Jahre alt“, sagt Solf.

Außerdem hätten die Stars für das kommende Jahr gerade erst eine Tour zu ihrem 30-jährigen Jubiläum angekündigt. Und auch Outta Office wollen nach der Corona-Pause demnächst wieder auf den Bühnen der Region auftreten und mit Herzblut ihre Songs zum Besten geben. Ein Ende ist daher in beiden Fällen vorerst wohl kaum in Sicht.