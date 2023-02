Am vergangenen Samstag ist bei einem Brand mehrerer Fahrzeuge in einer Tiefgarage ein Schaden von 90.000 Euro entstanden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung – und bittet Zeugen um Hinweise.

Nach dem Fahrzeugbrand am vergangenem Samstag in einer Tiefgarage in der Konstanzer Straße hat nun die Kriminalpolizei Konstanz die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei laut Polizei auf Grund von Hinweisen am Tatort von