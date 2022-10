Mit „Musik uff de Gass“ findet am kommenden Sonntag, 9. Oktober, in Radolfzell zum 22. Mal der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Von 12.30 bis 17.30 Uhr gibt die Stadt in der Region im wahrsten Sinne des Wortes den Ton an. Der Radolfzeller Handel verbindet sein vielseitiges Angebot mit musikalischen Darbietungen in der ganzen Stadt. Vom See durch die attraktive Altstadt bis zum seemaxx werden verschiedene Musiker den Aufenthalt in Radolfzell unterhaltsam begleiten.

An diesem Tag soll die größte Stadt am Untersee aber vor allem wieder ein Besuchermagnet für alle sein, die sonntägliches Einkaufen mit musikalischem Vergnügen und kulinarischen Genüssen verbinden wollen. Bei „Musik uff de Gass“ haben über 90 Radolfzeller Geschäfte in der Zeit von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, um mit Sonderaktionen und Angeboten von sich zu überzeugen. Kein Wunder, dass es den traditionell am besten besuchten verkaufsoffenen Sonntag im Radolfzeller Kalender auch in Zukunft geben wird.

Die Radolfzeller Aktionsgemeinschaft, der Werbeverbund der ansässigen Händler und Dienstleister, setzt als Veranstalter auf die Tradition Radolfzells als hochmusikalische Stadt. Neben Profis und gestandenen Musikkapellen können sich auch Nachwuchsmusiker präsentieren.

Auf den großen Plätzen in der Stadt finden in dieser Zeit die verschiedensten musikalischen Darbietungen statt. Zu den bekannten Orchestern und Kapellen vor Ort gehören die Musikschule auf dem Marktplatz, die Schnooke Vielharmoniker auf dem Moustelon-Platz, die Schlossbergmusikanten und die Sparkassen-Band in der Bahnhofstraße. Außerdem kann man bei „Musik uff de Gass“ auch Jazzbands wie die Feierware Jazzband in der Höllstraße genießen.

In diesem Jahr gibt es zum zweiten Mal die sogenannte Nachwuchsmusikermeile. Entlang der St. Johannis-Straße möchten die Organisatoren jungen Musikern die Chance geben, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Ganz nach Repertoire und Lust können die Jugendlichen hier ohne Verstärker eine halbe bis eine Stunde musizieren und darauf hoffen, dass sich der aufgestellte Hut ordentlich füllt.

Zu den ersten Schritten der musikalischen Entwicklung gehört auch das passende Instrument. Dazu kann ein anderes Angebot am verkaufsoffenen Sonntag beitragen. Die Gebraucht-Instrumenten-Börse im Zunfthaus wird bereits zum siebten Mal vom Freundes- und Förderkreis der Musikschule Radolfzell organisiert. In der Zeit von 12.30 bis 16.30 Uhr besteht die Möglichkeit, gebrauchte Instrumente zu kaufen und zu verkaufen – Beratung durch Musiklehrer inklusive. Für alle, die gerne ein Instrumentezum Verkauf anbieten möchten: Kurz vor Beginn der Börse werden diese zwischen 11 und 12 Uhr direkt vor Ort im Zunfthaus (Eingang Seestraße) angenommen.

Wie gewohnt wird es auch noch andere Attraktionen geben. So werden Rundfahrten mit der Solarfähre „Helio“ auf dem Untersee angeboten. Sie startet um 14.15, 15.15 und 16.15 Uhr am Hafen. Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder (6 bis 15 Jahre) 4 Euro, Familien (zwei Erwachsene und Kinder) 20 Euro. Und der Münsterbauverein eröffnet mit der Turmbegehung einen einmaligen Blick über die Stadt und den See.

Wo erklingt Musik?

Wer Sonntag in der Innenstadt unterwegs ist, erlebt viele musikalische Darbietungen: auf dem Seetorplatz, in der Seestraße, der Bahnhofstraße, auf dem Marktplatz, in der Schützenstraße, der Poststraße, der Höllstraße, Hinter der Burg, auf dem Moustellon-Platz, in der St. Johannis-Straße und am Seemaxx.