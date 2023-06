Auf dem Radolfzeller See geht es demnächst wieder sportlich zu: Der Kanu-Club lädt am Samstag, 1. Juli, zum Radolfzeller Großkanadierrennen für Vereine, Freundeskreise, Firmen, Ämter und andere Gruppierungen ein. Es wird das bereits zwölfte Mal sein, dass die Veranstaltung bereits ausgerichtet wird.

Teams können getrennt oder gemischt antreten

Wie der Kanu-Club vorab mitteilt, muss zur Teilnahme ein Team aus mindestens sieben Personen zusammengestellt werden. Gestartet werden könne in Herren-, Damen- und gemischten Teams. Allerdings weist der Kanu-Club darauf hin, dass gemischte Teams mindestens zwei Frauen stellen müssen.

Moos-Iznang Segler laden zum großen Strandfest: Büllecup findet erstmals wieder zweitägig statt Das könnte Sie auch interessieren

Das Großkanadierrennen beginnt dann am 1. Juli um 13 Uhr. Die Rennen starten – je nach Meldungseingang – etwa eine halbe Stunde später gegen 13.30 Uhr. Allerdings sind vorab bereits kleine Trainingseinheiten beim Kanu-Club Radolfzell möglich, Trainingszeiten können nach Absprache mit Leopold Goertz ausgemacht werden.

Sommernachtsfest bei Lampionstimmung

Nach dem Rennen findet laut der Ankündigung des Kanu-Clubs nicht nur die Siegerehrung statt, bei der es auch einen Sonderpreis für das originellste Team gibt. Auch lädt der Kanu-Club zum Sommernachtsfest ein. Dabei tritt die Band Aint Nobody live auf und bei Lagerfeuer und Lampions sowie Getränken und an der beliebten Bowle- und Sekt-Bar am Ufer soll zusammen gefeiert werden. Auch tagsüber sei aber für Verpflegung durch die Wirtsleute des Kanu-Clubs gesorgt. Weitere Informationen will der Club nach dem Meldeschluss etwa eine Woche vor dem Rennen verkünden.

Radolfzell Open See on Tour kehrt zurück: Das erwartet Besucher beim Gratisfestival am Konzertsegel Das könnte Sie auch interessieren

Im vergangenen Jahr hatten sich 18 Teams für das Großkanadierrennen angemeldet, das damals bei besten Wetterbedingungen stattfinden konnte. Wie der Kanu-Club damals mitteilte, waren fast alle Teams kostümiert angetreten, für die beste Verkleidung war eine Gruppe ausgezeichnet worden, die als Raupe und Schmetterling an den Start ging.

Eine Anmeldung für das Großkanadierrennen ist bis zum 18. Juni per E-Mail an kanadier@kanu-radolfzell.de möglich. Das Startgeld von 15 Euro wird vor Ort bezahlt.