von Gerald Jarausch

Ab 1. April muss Bootsverleiher Rudolf Albiez vertragsgemäß seine Boote am Radolfzeller Ufer zur Verfügung stellen. „Dem werde ich nachkommen“, sagt der 69-Jährige. Dennoch kommt bei dem langjährigen Bootsverleiher derzeit wenig Hektik auf. Angesichts der ständig wechselnden Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus verfolgt er aufmerksam die aktuellsten Entwicklungen.

Dass seine Saison in diesem Jahr früh und mit vielen Gästen am See beginnen kann, davon geht er momentan nicht aus. „Im Moment treffe ich noch keine Vorbereitungen für den Betrieb“, sagt er gelassen. Der Termin für das Wassern seiner Tret- und Ruderboote hat er dennoch auf Ende März gelegt. „Ich befinde mich in der Warteposition“, lässt der Bootsverleiher wissen.

Starke Nachfrage erwartet

Sollte der Betrieb dann tatsächlich aufgenommen werden können, rechnet Rudolf Albiez mit einer ähnlich starken Nachfrage wie im vergangenen Jahr: „Das letzte Jahr war unerwartet gut.“ Allerdings auch von zahlreichen Schwierigkeiten geprägt. „Viele wollten sich nicht an die Vorgaben halten. Eigentlich müsste man dafür noch Schmerzensgeld verlangen“, berichtet er.

Radolfzell Vor der Saison (1): Die Pächterin der Radolfzeller Strandbäder blickt optimistisch auf den Sommer Das könnte Sie auch interessieren

Zudem war der Betrieb deutlich arbeits- und personalintensiver als in anderen Jahren. Jedes Boot musste nach der Nutzung desinfiziert werden. Das wird wohl auch in diesem Jahr der Fall sein. Ob diese Saison trotz aller Schwierigkeiten eine gute wird, hängt laut Rudolf Albiez vor allem „vom Wetter und Corona ab“, wie er sagt. „Es bleibt also spannend“, sagt der Bootsverleiher, der noch einen Vertrag über vier Jahre mit der Stadt Radolfzell hat.

„Es könnte schlechter sein“

Grundsätzlich gibt sich der 69-Jährige hoffnungsvoll: „Die Menschen kommen gerne an den See. Und Leute, die Geld haben, geben es auch aus“, sagt er. Für sich selbst zieht Rudolf Albiez eine positive Bilanz: „Es könnte wesentlich schlechter sein.“ Das sagt er aus langjähriger Erfahrung als Bootsverleiher. Denn auch in Zeiten ohne Corona gab es schon einmal schlechte Jahre, was die Bewirtschaftung der Boote angeht.