Corona erwischt die Wirtschaft: Anfang des Jahres traf die Pandemie den Nahrungsmittelproduzenten Hügli in Radolfzell hart. Nachdem innerhalb von zwei Wochen 19 Mitarbeiter positiv getestet wurden, entschloss die Firma sich gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, einen Massenabstrich zu machen. Das Ergebnis: 62 positive Fälle, sechs davon mit nachgewiesener Mutationen. Hügli ließ daraufhin seine Mitarbeiter alle 48 Stunden testen. Weitere Infos gibt es hier.

Anfang des Jahres traf die Pandemie den Nahrungsmittelproduzenten Hügli in Radolfzell hart. | Bild: Jarausch, Gerald

Prominenz beim Rettungsdienst: Einen besonderen Auszubildenden gab es beim Deutschen Roten Kreuz in Radolfzell – TV-Star und ehemaligen Dschungelkönig Joel „Joey“ Heindle. Wie er dem SÜDKURIER Anfang 2021 erzählte, hatte er sich während der Pandemie dazu entschlossen, Rettungssanitäter zu werden. Wegen der Nähe zu seinem Wohnort in der Schweiz entschied er sich für den Ausbildungsort Radolfzell – und bestand die Prüfung. Die ganze Geschichte gibt es hier.

TV-Star und ehemaliger Dschungelkönig Joel „Joey“ Heindle macht eine Ausbildung in Radolfzell. | Bild: Nico Talenta

Schwacher Gastro-Start: Nach corona-bedingter Zwangspause durften im Mai Restaurants in Radolfzell wieder öffnen. Bei den Gastronomen herrschte Vorfreude. Doch dann das: Gleich mehrere Betreiber berichteten nach dem ersten Wochenende, der große Ansturm sei ausgeblieben. Sie vermuteten, dass die Testpflicht und die vielen verschiedenen Informationen zu den Corona-Regeln Kunden abschreckten. Weitere Informationen zur damaligen Situation gibt es hier.

Schwacher Gastro-Start nach dem Lockdown. | Bild: Nico Talenta

Und dann kam die Flut: Obwohl der Raum Radolfzell in diesem Sommer vom Hochwasser nicht derart heftig betroffen war wie andere Regionen, riet Feuerwehrkommandant Helmut Richter Hausbesitzern in Seenähe, Sandsäcke bereitzustellen, weil der Wasserpegel des Bodensees weiter stieg. In Moos musste der Steg am Hafen verlängert werden, damit Pilger bei der Wasserprozession trockenen Fußes zu den Booten gelangen konnten. Mehr zum damaligen Hochwasser gibt es hier.

Wasser steigt: Mitarbeiter des Bauhofs bauen im Hafen in Moos einen Behelfssteg. | Bild: Becker, Georg

Ärger um einen Pizza-Automaten: Im Frühsommer platzierte der Imbiss Büfee in der Konstanzer Straße einen Automaten, an dem Pizzen gekauft werden konnten. Doch Nachbarn beschwerten sich über Lärmbelästigung durch nächtliche Kunden sowie Müll. Um für Verbesserung zu sorgen, stellte der Betreiber Hinweisschilder auf, zudem wurde die Stilllegung des Automaten in der Nacht verfügt. Im Herbst wurde ein neuer Standort in der Eisenbahnstraße gefunden. Mehr dazu hier.

2021 gab es Ärger um einen Pizza-Automaten. | Bild: Jarausch, Gerald

Narren ohne Narrenfreiheit: Dass die Fasnacht 2021 wegen Corona keine normale sein würde, war absehbar. Doch dass die Stadt Radolfzell neben närrischem Treiben auch das Schmücken der Stadt im öffentlichen Raum verbot, störte sowohl Martin Schäuble, Präsident der Narrizella Ratoldi, als auch Annette Wrzeszcz, Präsidentin der Froschenzunft. Bürgermeisterin Monika Laule befürchtete, dass Dekoration zu Ansammlungen und zum Feiern animieren würden. Mehr dazu hier.

Die Fasnacht 2021 war sehr eingeschränkt. | Bild: Jarausch, Gerald

Simon Gröger triumphiert: Es war nicht die einzige Wahl in diesem Jahr für die Radolfzeller, wohl aber eine, die gewaltige Aufmerksamkeit auf sich zog – die des neuen Oberbürgermeisters. Das Rennen machte Simon Gröger, bis dahin Wirtschaftsförderer der Stadt Tuttlingen. 83,3 Prozent der Stimmen konnte er für sich gewinnen. Seit Dezember sitzt er nun auf dem Chefposten im Rathaus. Wer den Wahlabend noch einmal Revue passieren lassen möchte, findet den Artikel hier.

Simon Gröger triumphiert bei der OB-Wahl. | Bild: Jarausch, Gerald

Das lange Warten auf die Impfung: Mit diesem Ansturm hatte wohl keiner gerechnet. Beim Gemeindeimpftag Ende November standen geschätzt Tausend Menschen für einen Piks vor dem Milchwerk an. Die Schlange erstreckte sich vom Hintereingang um das Kletterwerk herum durch die Schiesserstraße und weiter durch die Güttinger Straße bis etwa zum Hügli-Werk. Weil nur 550 bis 600 Dosen vorrätig waren, konnten nicht alle Impfwilligen dran kommen. Mehr dazu hier.