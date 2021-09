von Marina Kupferschmid

Die Böhringer Narren werden wieder aktiv. Am Sonntag, 3. Oktober, ab 11 Uhr lädt die Bengelschiesser-Zunft nach einjähriger Pause zum traditionellen Moschtfescht am Rathaus ein.

„Das ist genau der ideale Rahmen, um wieder ein bisschen Schwung in den Verein zu bringen und etwas Begegnung im Dorf zu schaffen“, freut sich Elferrätin Claudia Dietsche über den Neustart. Bei ihr laufen die Fäden der Organisation zusammen.

Fest soll etwas für jeden sein

Das beliebte Moschtfescht für Jung und Alt, das ausdrücklich auch Neubürger ansprechen will, prägt seit nunmehr fast 25 Jahren den Jahreskalender im Ort. Das erfolgreiche Konzept mit Schaumosterei, herbstlichen Gerichten, Bewirtung, sowohl draußen wie im wettersicheren Zelt und im Rathaus-Pavillion, wird beibehalten, ergänzt um Essensangebote zum Mitnehmen.

Erneut nutzen die BrasserZ vom Musikverein Böhringen das Moschtfescht von 13 bis 16 Uhr für eine öffentliche Probe, die mit moderner Blasmusik wieder schöne Festlaune verspricht. Einzig auf das beliebte Bähnle der Zunft und auch das Kinderkarussell muss verzichtet werden.

Radolfzell Böhringen wieder im Licht der Kunst: 7:78 Ortszeit Heimat beginnt am 30. September Das könnte Sie auch interessieren

Stattdessen dürfen die Kinder dunkle Schaumküsse fangen, denn die legendäre „()kopfschleuder“ kommt zum Einsatz. „Es fehlt uns einfach der Platz, wir müssen Tische und Bänke weiträumig aufstellen, um die Abstandsregeln einzuhalten“, so Claudia Dietsche. Sie weist in diesem Zusammenhang auch auf das Hygienekonzept und die geltenden 3G-Regeln sowie die Registrierungspflicht hin.

Vorfreude auf eine schöne Feier

Man werde auch nicht ganz so viele Gäste wie in den Vorjahren hereinlassen können, so Dietsche. Das war mit ein Grund, Essen auch zum Mitnehmen in vorbereiteten Boxen anzubieten. Es können aber auch eigene Behältnisse mitgebracht werden. „Ansonsten können Teller und Besteck zu Hause bleiben“, sagt sie.

Wie ihre Elferratskollegen ist sie zuversichtlich, dass es ein schönes Fest wird. „Die Wettervorhersage ist gut, man kann draußen sitzen, nebenan ist die große Kunst- und Kultur-Veranstaltung Ortszeit 7:78 Heimat, motivierte Narren – das passt doch alles!“