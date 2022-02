von pm

Zur Sicherheit der Bürger gilt in der Zeit von Mittwoch, 23. Februar, ab 12 Uhr, bis in die Nacht auf Donnerstag, 24. Februar, um 3 Uhr, ein Glasverbot in der Radolfzeller Kernstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist in dieser Zeit der Ausschank von Getränken in Behältnissen aus Glas im Rahmen der Bewirtung im Freien sowie das Mitführen von gläsernen Behältern im Freien untersagt.

Stattdessen sollen für den Ausschank von Getränken Mehrwegbehältnisse genutzt werden. „Werden Einwegbehältnisse verwendet, sind recyclingfähige Werkstoffe – ausgenommen Glas – zu bevorzugen und ausreichend Abfallbehälter bereit zu stellen“, heißt es weiter. Verstöße würden polizeilich verfolgt.

Diese Bereiche sind betroffen

Das Verbot gilt laut der Mitteilung für die historische Altstadt, „umgrenzt durch die Bismarckstraße und Markthallenstraße im Norden, die Konstanzerstraße, den Luisenplatz, die Scheffelstraße und die Klostergasse im Osten, den Bahnhofsplatz inklusive ZOB Zentraler Omnisbusbahnhof, die Friedrich-Werber-Straße bis zur Ecke Lohmüllenstraße im Süden und die Lohmühlenstraße und Walchnerstraße im Westen.“. Zudem sei der René-Moustélon-Platz, das gesamte Seeufer von der Karl-Wolf-Straße bis zur Zeppelinstraße inklusive Konzertsegel und Mole betroffen.