Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 21-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Radfahrer die Verletzungen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich von Zeppelinstraße und Herrenlandstraße kurz nach der Mooser Brücke in Radolfzell zugezogen. Nach ersten Ermittlungen soll der junge Mann auf dem Geh- und Radweg der Zeppelinstraße auf der rechten Seite stadteinwärts unterwegs gewesen sein, als er aus bislang ungeklärter Ursache an der Kreuzung mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn stürzte. Wie Zeugen der Polizei berichteten, sei für den Sturz keine Ursache erkennbar gewesen. Danach sei der Radfahrer aber von einem vorbeifahrenden Lastwagen überrollt worden. Der Lastwagen hätte seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fortgesetzt, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen konnten den Lkw beschreiben, die Polizei leitete die sofortige Fahndung ein und konnte den Lkw-Fahrer ermitteln. Ob der 45-jährige Lastwagenfahrer den Verkehrsunfall hätte bemerken müssen, bedarf weiterer Ermittlungen, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr