John Thiericke, Frank Burkart und Markus Steinwaller (von links) in der HNO-Praxis am Radolfzeller Krankenhaus. | Bild: Marinovic, Laura

Von Radolfzell nach Spanien

Anfang des Jahres wagte Frank Burkart, der bis dahin mit Markus Steinwaller die HNO-Praxis am Krankenhaus betrieben hatte, einen großen Schritt und wanderte nach Mallorca aus, um dort mit seiner Frau eine deutsche Praxis in Palma zu übernehmen. Sein Nachfolger in Radolfzell stand mit John Thiericke schon fest.

Aufgrund von Lebensgefahr gesperrt: Der Radweg zwischen Moos und Iznang. | Bild: Jarausch, Gerald

Schrecklicher Vorfall auf dem Radweg

Für Entsetzen und viel Aufmerksamkeit sorgte im Mai ein Unfall zwischen Moos und Iznang. Ein 68-jähriger Radfahrer wurde dort von einem herabfallenden Ast getroffen und starb. Die Gemeinde organisierte daraufhin Baumarbeiten, um den Radweg verkehrssicher zu machen. Die Zeit drängte, denn viele Leute nutzten den Weg trotz Absperrung weiter.

Ein Luchs wurde auf der B 34 zwischen Güttingen und Stahringen gesichtet. | Bild: Martin Willmann

Raubkatze auf der Bundesstraße

Schon Anfang 2020 sorgte der männliche Luchs mit der Nummer B723 für große Aufmerksamkeit, als er mehrfach auf der Höri gesichtet wurde. Im Mai dieses Jahres ließ er sich dann wieder auf der B34 zwischen Güttingen und Stahringen blicken. Dort war er in einen Unfall verwickelt: Er prallte gegen die Radabdeckung eines Fahrzeugs.

Machte sich durch hohe Preise bei den Kunden unbeliebt – der neue Biergarten an der Mole. | Bild: Jarausch, Gerald

Aufregung um Getränkepreise

Nach der Eröffnung des neuen Biergarten auf der Mole gab es Diskussionen. So beschwerten sich Besucher über die Preise. Und selbst OB Simon Gröger bezeichnete sie im Gemeinderat als „nicht angemessen“. Der Geschäftsführer des Pächters Lakeside-Collection GmbH, Daniel Stütz, betonte daraufhin, man habe nie billig, sondern preiswert sein wollen.

OB Simon Gröger (Bildmitte) und Schulleiter Markus Zähringer (fünfter von rechts) gingen mit Einsatzkräften der Polizei in das Gebäude. | Bild: Jarausch, Gerald

Polizeieinsatz am Berufsschulzentrum

Mitte Juni wurde früh am Morgen am Berufsschulzentrum Radolfzell ein Amok-Alarm ausgelöst, und sorgte neben Schrecken auch für Verkehrschaos, da der Bereich um das BSZ abgesperrt wurde. Die Polizei durchsuchte in großer Mannschaftsstärke das Gebäude. Dann die Erleichterung: Es handelte sich nur um einen Fehlalarm, verletzt wurde niemand.

Unwetter sorgte unter anderem in Moos für überflutete Straßen. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Moos, Julia Pryss

Heftiger Regen sorgt für Einsatzmarathon

Alle Hände voll zu tun hatten die Feuerwehren Radolfzell und Moos in der Nacht von Juni auf Juli und am darauf folgenden Tag. Ein Unwetter ließ Wasser auf den Straßen stehen, zudem wurden Keller überflutet und Äste abgebrochen. Bis in die Morgenstunden waren die Feuerwehrleute im Einsatz, 30 Einsätze verzeichneten sie am Ende.

An der Fassade des Krankenhauses Radolfzell nagt der Zahn der Zeit: Einst der Stolz der Stadt Radolfzell, nun eine Immobilie mit hohem Sanierungsbedarf. | Bild: Becker, Georg

Debatte ums Krankenhaus

Es ist ein Thema, das Radolfzell das ganze Jahr über begleitete: Das mögliche Ende des Radolfzeller Krankenhauses, das in einem Strukturgutachten empfohlen wird. Im Herbst entbrannte in Gemeinderat eine Diskussion über die Schuldzuweisungen beim Klinik-Desaster – und GLKN-Geschäftsführer Bernd Sieber musste Kritik einstecken.

Das zerissene Nachthemd von Ilona Kleinbeck (Foto) hat ihrer Tochter Inge Wackler keine Ruhe gelassen. Sie möchte wissen, was an diesem Tag im Singener Krankenhaus passiert ist. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Ratlosigkeit nach Behandlung

Nicht nur die Zukunft des Radolfzeller Krankenhauses, sondern auch der Krankenhausaufenthalt von Inge Wackler in der Singener Klinik sorgte 2022 für Aufmerksamkeit. Ihre Tochter, die Radolfzellerin Ilona Kleinbeck, berichtete unter anderem von einem bei der Rückkehr völlig zerrissenen Nachthemd. Sie wollte wissen, was passiert war.