Wolfgang Uhl

Pragmatisch in allen Lebenslagen: Schuhmachermeister Wolfgang Uhl vor hinter seiner Ablagebox für reparaturbedürftige Schuhe während der Pandemie. | Bild: Jarausch, Gerald

Seine Kunden, seine Freunde, seine Weggefährten von der Garde kannten ihn meist nur mit einem verschmitzten Lächeln. Wolfgang Uhl, der närrische Schuhmachermeister mit großer Freude an der Musik, starb im September im Alter von nur 62 Jahren. Viele Radolfzeller kannte ihn auch vom Narrenspiegel, als den Mann am Bass der Seefunkgruppe.

Bernhard Kirchner

Am Stand der Aktionsgemeinschaft Radolfzell: 2019 war Bernhard Kirchner noch Verantwortlicher für den Christkindlemarkt in Radolfzell. | Bild: Jarausch, Gerald

Der Augenoptikermeister und langjährige Organisator des Radolfzeller Christkindlemarkts Bernhard Kirchner ist auch im September im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er hat die Schneeflocken auf dem Christkindlemarkt rieseln lassen.

Johann Aigeldinger

Der „Bürgermeister“ der Nordstadt: Johann Aigeldinger. | Bild: privat

Der langjährige Stadtrat Johann Aigeldinger und Ehrenringträger von Radolfzell ist im Spätsommer im Alter von 93 Jahren gestorben. Der überzeugte Kommunalpolitiker setzte sich für die sozialen Themen der Stadt ein. Er trug den ehrenvollen, aber nicht offiziell zu vergebenden Titel „Bürgermeister der Nordstadt“.

Doris Kaipf

Trauer um Doris Kaipf. | Bild: Marina Kupferschmid

Im Jahr 2000 gründete Doris Kaipf zusammen mit Günter Wenger, den offenen Treffpunkt Querklecks. Ihr Ziel war es, die Familien und vor allem Eltern von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung zu entlasten und ein Freizeitangebot für junge Menschen mit Beeinträchtigungen schaffen. Im Alter von 64 Jahren ist sie im Juni 2022 gestorben.

Tashe Thaktsang

Tashe Thaktsang mit dem tibetischen Staatswappen. | Bild: Fricker, Ulrich

Als Arzt war Tashe Thaktsang auch wegen seiner ruhigen Art beliebt. Dass Körper und Geist im Buddhismus eine Einheit bilden, spiegelte sich auch im Umgang mit seinen Patienten, deren inneres Gleichgewicht ihm als Grundlage für einen gesunden Körper galt. Stets engagierte er sich als Tibet-Unterstützer. Er baute dort ein Krankenhaus mit auf – und arbeitete in seinen Urlaubszeiten mit.

Bernd Lüttin

Die Unterseesporthalle als zweites Zuhause: Bernd Lüttin war in den vergangenen fünf Jahrzehnten nahezu an jedem Heimspieltag der Handballer in Radolfzell präsent. Bild: Bernd Renner | Bild: Renner, Bernd

Bernd Lüttin hat immer den schnellsten und wendigsten Rollstuhl besessen. Und den mit den meisten Schikanen. Mit seinem Handicap der sogenannten Glasknochenkrankheit ging Bernd Lüttin souverän um. Im Februar ist das Ehrenmitglied des HSC Radolfzell verstorben.

Professor Adolf Drews

Adolf Drews bekommt die Urkunde und Ernennung zum Professor. | Bild: SK-Archiv Essig

Die Kur auf der Mettnau trägt seine Handschrift, auch noch drei Jahrzehnte nachdem Professor Adolf Drews sich als Chefarzt in den Ruhestand verabschiedet hatte. In der ersten Januarwoche ist Professor Drews im Alter von 97 Jahren gestorben.

Walter Back

So kannte man Walter Back in Radolfzell. | Bild: SK-Archiv/Peter Schmenger

Ganze 36 Jahre lang saß Walter Back als CDU-Mitglied im Radolfzeller Gemeinderat, ab 1980 war er zudem Oberbürgermeister-Stellvertreter. Aber auch in anderer Funktion gehörte er zu den prägenden Gesichtern in Radolfzell: So war er Vorstand der Volksbank Radolfzell, im FC Radolfzell engagiert und als Narremodder an der Fasnacht aktiv. Kurz vor Weihnachten ist er im Alter von 88 Jahren verstorben.