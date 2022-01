Die Klepperlehoheiten bei einem Auftritt während der letzten Fasnacht vor der Pandemie 2020. | Bild: Jarausch, Gerald

Wer hatte nicht große Träume als Kind? Eine Karriere als Profi-Fußballer oder als Sängerin Millionen Fans begeistern? Oder überhaupt irgendwie auf irgendeine Weise berühmt zu werden – das stellen sich alle Kinder einmal vor. Vor allem kleine Mädchen geben sich gerne der Fantasie hin, eine Prinzessin zu sein. Dies und meistens auch alle anderen Träume gehen oft nicht in Erfüllung. Es mangelt grundsätzlich an heiratsfähigen Prinzen in Europa und für alle anderen Berühmt-Werden-Wünsche ist ein gewisses Talent und jede Menge Glück und harte Arbeit erforderlich.

Eine ganz andere Hürde haben alle zu nehmen, die in Radolfzell Klepperlehoheit werden möchten. Dafür braucht es nicht nur wirklich versierte Klepperle-Fähigkeiten, sondern auch Jugend. Älter als 13 Jahre darf man nicht sein, um sich mit anderen beim Preiskleppern messen zu lassen. Wer sein herausragendes Talent an dem närrischen Holzinstrument erst spät entdeckt, wird auf ewig von dieser verpassten Gelegenheit träumen.

Wer dieses Instrument beherrscht, kann bei der Videoaktion von Turnverein und Narrenmusik mitmachen. | Bild: Marina Kupferschmid

Auf ewig? Nicht ganz. Denn der Preiskleppern-Zeremonienmeister Fabian Dieterle hatte die gleiche gute Idee wie die Narrenmusik und wollte begeisterte Klepperle-Künstler dazu aufrufen, neue Narrensprüche in einem Video aufzunehmen und einzusenden. Das Preiskleppern fällt dieses Jahr wieder ins Wasser. Auch die Klepperle-Kurse kann der Turnverein nicht anbieten. Das Video-Projekt sollte ein kleiner Ersatz werden, nur war die Narrenmusik mit ihrem Aufruf ein bisschen schneller als der Turnverein.

Doch, wo zwei den selben klugen Gedanken hatten, ist schnell eine Kooperation entstanden. Narrenmusik und Turnverein rufen nun gemeinsam auf, neue oder bekannte Narrensprüche, mit oder ohne Klepperle-Begleitung oder nur eine ausgefallene Klepperle-Kür als Video einzusenden. Jeder, der was kann, soll es zeigen. Gekürt werden sollen nicht mehr und nicht weniger als die digitalen Klepperlehoheiten 2022.

Und diese sind ausnahmeweise einmal ohne eine Altersbegrenzung. Die Gelegenheit für alle, die beim traditionellen Preiskleppern wegen ihres fortgeschrittenen Alters nicht mitmachen dürfen. Die Gelegenheit, einmal im Leben einen Adelstitel tragen zu dürfen. Und zwar ohne erst einen royalen Ehepartner suchen zu müssen. Die Videos können noch bis zum 6. Februar unter https://video.narrenmusik.de eingesendet werden. Danach wird eine Jury die neu gedichteten Verse und die Klepperle-Fähigkeiten bewerten. Das gespannte Publikum bekommt natürlich alle Einsendungen zu sehen. Vielleicht werden an dieser Fasnacht lang vergessene Kindheitsträume wahr.