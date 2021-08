Radolfzell vor 1 Stunde

Vom Jugendgemeinderat zum Professor: Michael Quisinsky spricht über seine harmonische Kindheit in Radolfzell

Michael Quisinsky saß im ersten Jugendgemeinderat von Radolfzell, heute lehrt er an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Seine Kindheit in Radolfzell habe ihn sehr geprägt, sagt er heute. Quisinsky ist einer der Gäste im Heimat-Talk im Milchwerk am 10. September um 19.30 Uhr.