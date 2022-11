von Gerald Jarausch

Ab sofort können Jugendliche und Kinder in Böhringen ohne große Einschränkungen Basketball spielen. Direkt neben der Jugendhütte im Gewerbegebiet hat die Stadt Radolfzell in Zusammenarbeit mit dem Grundstückseigentümer Aptar, den Ortschaftsräten und den Jugendlichen ein Streetballfeld errichtet, dass keine Wünsche mehr offen lässt.

Langer Wunsch geht in Erfüllung

Das mit einem sechs Meter hohen Schutzzaun versehene Feld in Wettbewerbsgröße sollte genau das darstellen, was sich die Jugendlichen im größten Radolfzeller Teilort seit Jahren gewünscht haben. Genau dieser Umstand hat OB Simon Gröger dazu veranlasst, das Projekt besonders schnell voranzutreiben. Immer wieder betont er bei solchen Gelegenheiten, dass er selbst und die Radolfzeller Verwaltung für die zügige Umsetzung von Wünschen dieser Art stehen möchte.

Für die sportlichen Jugendlichen, den es nach Bewegung unter freiem Himmel ist, bietet das Streetballfeld alles, was man benötigt. Die Anlage in Randlage des Gewerbegebietes steht nicht nur kostenfrei praktisch rund um die Uhr zur Verfügung, sondern ist jederzeit frei zugänglich. Damit ist auch gewährleistet, dass es die Probleme, die es mitunter am bisherigen Standort des Korbes an der Grundschule gegeben hat, der Vergangenheit angehören.

„Der Standort ist ideal“

Auch für die Stadt ist das neu angelegte Spielfeld ein Glücksfall. Dank der langfristigen und kostenlosen Überlassung des Areals durch den Grundstückseigentümer Aptar konnte das Streetballfeld mit 25.000 Euro umgesetzt werden. Aptar-Geschäftsführer Thomas Kolfac freute sich für die Jugend: „Ich freue mich riesig. Es ist wichtig, dass sie einen Treffpunkt haben“, sagte er.

Die Ansicht teilten auch die Mitglieder des Jugendgemeinderates vor Ort: „Der Standort ist ideal. Wir freuen uns, dass unser Wunsch in so kurzer Zeit umgesetzt wurde“, sagte JGR-Mitglied Björn Adler. Anschließend durften alle Beteiligten vor Ort erste Würfe auf den Korb abfeuern. Schnell war klar, dass OB Simon Gröger als gelernter Handballer und dank seiner Körpergröße gute Voraussetzungen für den Sport mitbringt.