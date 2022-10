Anlässlich seines 30jährigen Bestehens erfüllt sich das Vokalensemble Gaienhofen mit der Aufführung des „Deutschen Requiems“ von Johannes Brahms einen Herzenswunsch. Der Chor tritt zusammen mit Solisten und der Kammerphilharmonie zweimal mit dem Werk auf: am Samstag, 5. November, 18 Uhr, in der Melanchthonkirche Gaienhofen und am Sonntag, 6. November, 17 Uhr, in der St. Meinradskirche Radolfzell.

Hier gibt es Karten Karten zu 28 Euro (ermäßigt 20 Euro) gibt es im Kultur- und Gästebüro Gaienhofen, in der Christlichen Buchhandlung Jona in Radolfzell und in der Buchhandlung am Obertor in Radolfzell. Online-Bestellungen: www.vokalensemble-gaienhofen.de/Kartenreservierungen

Das „Deutsche Requiem“ ist eines der bekanntesten Werke Brahms‘ (1833-1897). Er wollte in erster Linie eines: den Hinterbliebenen Trost spenden, wie das Vokalensemble in einer Presseankündigung beschreibt. Ausgewählt hat er Texte von Menschen für Menschen. „Ich habe meine Trauermusik vollendet als Seligpreisung der Leidtragenden“, so Brahms. Die Zurückgebliebenen bilden den Mittelpunkt dieses humanistischen Werks. Ihnen gilt es Trost zu spenden, das vermittelt der Gesang des vierstimmigen gemischten Chors.

Unter der musikalischen Leitung von Siegfried Schmidgall führen Vokalensemble und Kammerphilharmonie das Requiem in einer Fassung für Chor und Kammerorchester auf (in der Fassung des Arrangeurs Joachim Linckelmann). Begleitet werden Chor und Solisten (Julia Küsswetter, Sopran, und Armin Kolarczyk, Bariton) vom Kammerorchester Gaienhofen mit Miriam Büttner als Konzertmeisterin. Wie in der klassischen Philharmonie Gaienhofen musizieren ambitionierte Amateurmusiker zusammen mit professionellen Musikern (zumeist Musik- und Instrumentallehrer) aus dem Kreis Konstanz, aus Südbaden und aus dem Großraum Stuttgart. Einige Instrumentalisten spielen auch in bekannten regionalen Orchestern und Ensembles (Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, Concerto Konstanz, Auenwald-Brass-Ensemble).