Vogelsterben am Bodensee: Ein Radolfzeller Ornithologe und eine Umweltschützerin sehen Katzenhalter mit in der Verantwortung

Hauskatzen töten laut Studien 200 Millionen Vögel pro Jahr in Deutschland. Auch am Bodensee werden viele Arten aussterben – oder sind bereits verschwunden. Welchen Anteil haben die Stubentiger daran? Und was können Katzenhalter, Gartenbesitzer und die Politik unternehmen?