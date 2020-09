Keine leichte Aufgabe für die Jury, aus 300 Bewerbungen aus ganz Deutschland nur 100 auszuwählen: Die Qualität war immens groß. Der Rundgang in der Villa Bosch durch die Ausstellung von Werken, die für den Deutschen Kunstpreis nominiert waren, zeigt, mit wie viel Fröhlichkeit die Künstler ihre Werke schaffen.

Fröhlich und buntfarbig: Katharina Homanns „Pow Wow“, auch mit detailreichen Zeichnungen. | Bild: Repro: Pantel, Veronika

In vielen dominiert eine lebendige Buntfarbigkeit, überraschen ungewöhnliche Themen und seltene Kombinationen der Bildelemente, die malerische Konventionen leichtfüßig überschreiten.

Großflächig und expressiv Gemaltes steht neben akribisch Gezeichnetem mit vielen zu entdeckenden Details, die sehr dekorativ gestaltet sind, wo Formen und Farben die gleiche Gewichtung haben.

Und immer stellen die Werke dem Betrachter Fragen, laden ihn ein, verschlüsselte Botschaften zu entdecken. Auch die Vielfalt an künstlerischen Techniken ist groß. Neben klassischer Malerei und Zeichnung sind Kaltnadelradierung, Collage, Objekte und Mischtechniken vertreten.

Von Naturalismus bis Comic

Die Bilder zeigen Naturalistisches, Abstraktes, Surreales, Fotorealistisches und sogar Ausflüge in die Welt der Comics.

Der Deutsche Kunstpreis ist für Künstler mit Behinderung. Aus den ausgestellten Werken wählte die Jury 15 Preisträger aus. Die erste Preisträgerin Claudia Fuchs ist für eine kleine Figur aus glasiertem Ton ausgezeichnet worden. Sie sagte: „Für mich ist das eine Befriedigung, etwas getöpfert zu haben, wo die Leute gucken gehen.“

Der lächelnde „Hund“ von Claudia Fuchs. Für dieses Werk gewann sie den ersten Preis. | Bild: Repro: Pantel, Veronika

Mit großer Freude betrachtet man den hell glasierten, hockenden Hund, der sogar zu lächeln scheint. Der zweite Preis ist eine großflächige Buntstiftzeichnung von Sybille Kautz. Sie zeigt in kräftigen Farben eine ausdrucksstarke „Frau mit Brille“ – wie eine herrliche Karikatur einer mondänen und exaltierten Schönen.

„Frau mit Brille“ von Sybille Kautz – das zweitplatzierte Werk. | Bild: Repro: Pantel, Veronika

Karl Gindele, Drittplatzierter, schuf sein Bild mit Acrylfarben und Kreide. Fast wie Gespenster muten die in dunkler Nacht gestrandeten „Reisenden“ an – ein Bild, das wie viele andere in der sehenswerten Ausstellung zum Nachdenken zwingt.

Gestrandet in dunkler Nacht: Karl Gindeles nachdenkliches Werk „Reisende“, das den dritten Platz beim Kunstpreis belegte. | Bild: Repro: Pantel, Veronika