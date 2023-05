Ein Mann ist am vergangenen Montag Opfer eines Telefonbetrügers geworden, teilt die Polizei mit. Demnach habe der 72-Jährige zunächst eine WhatsApp-Nachricht von einer ihm unbekannten Nummer erhalten. Mit überzeugenden Textnachrichten hätten die Betrüger dem Mann jedoch weißgemacht, dass es sich um die neue Nummer des Sohnes handle, der dringend Geld für neue Hardware benötige.

So von den perfiden Absendern getäuscht, habe der 72-Jährige laut Polizei eine Überweisung in Höhe eines vierstelligen Geldbetrags auf die in den Nachrichten genannte litauische Bankverbindung gemacht. Die Polizei warnt daher abermals vor häufig vorkommenden Betrugsmaschen per Telefon oder WhatsApp.