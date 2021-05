Der Radolfzeller Waldfriedhof, der idyllisch am Rande des Stadtwaldes liegt, ist mit einer Gesamtfläche von 84.000 Quadratmetern der weitläufigste Friedhof der Großen Kreisstadt. Rund 3500 Grabstätten sind laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung dort zu finden.

Bereits jetzt bestehe auf dem Waldfriedhof und den Ortsteilfriedhöfen eine große Auswahlmöglichkeit an individuellen, pflegevereinfachten oder pflegefreien Grabstätten. Bewusst setze die Friedhofsverwaltung auf naturnahe und baumorientierte Grabfelder. Eine Besonderheit, die es in Radolfzell nur auf dem Waldfriedhof gebe, sei die Gemeinschaftsgrabanlage für Sternenkinder. In einem eigens dafür vorgesehenen Grabfeld könnten hier Totgeburten sowie Embryos und Föten aus Schwangerschaftsabbrüchen beigesetzt werden und Angehörige im Stillen und Geborgenen ihrer Trauer nachgehen.

Darüber hinaus biete die Stadt auf dem Waldfriedhof Muslimen die Möglichkeit, sich im Einklang mit ihrem religiösen Glauben beisetzen zu lassen. In dem dafür vorgesehenen Muslimischen Grabfeld seien sämtliche Grabstätten, die als Wahlgräber für Erdbestattungen vergeben werden, nach Mekka ausgerichtet. Ergänzend dazu sei ein separater Raum für rituelle Waschungen nach den religiösen Reinheitsgeboten des Islam angelegt worden.

Friedhofsverwaltung plant Informationstermine

Da die Radolfzeller Friedhöfe viele Grabarten wie Baumbestattungen, Cavernengräber, Naturbestattungen und andere aufzeigten und die Nachfrage nach Informationsmöglichkeiten zunehme, werde die Friedhofsverwaltung zusätzliche Informationstermine anbieten, sobald es das Infektionsgeschehen wieder zulasse. Persönliche Terminvereinbarungen unter Einhaltung der Hygienevorgaben und Abstandsregeln seien jederzeit möglich.

Großen Wert lege die Stadt auf eine gute Erreichbarkeit und Infrastruktur. Auf drei Parkplätzen könnten die Besucher ihre Fahrzeuge abstellen, auch sei der Friedhof mit dem Öffentlichen Personennahverkehr gut zu erreichen. Außerdem stünden Toiletten und befestigte Wege zur Verfügung. Auf dem Areal befinde sich auch die Friedhofsverwaltung.

Die Weitläufigkeit des Waldfriedhofes stelle allerdings insbesondere für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen eine Herausforderung bei Grabverkäufen dar. Um diesen Personen den Besuch bei der Auswahl eines Wunschgrabes zu erleichtern, habe die Stadt mit Unterstützung der Werner und Erika Messmer Stiftung ein E-Mobil angeschafft. Wer diesen Fahrdienst benötigt, könne bei den Angestellten des Friedhofes im Rahmen der Terminvereinbarung diesen Wunsch mitteilen. Eine Abholung an der Bushaltestelle oder an dem Friedhofsparkplatz sei ebenfalls möglich.

Kontakt: Termine für den Grabverkauf können unter der Telefonnummer (0 77 32) 1698 vereinbart werden, per E-Mail unter verwaltung@waldfriedhof-radolfzell.de