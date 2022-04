Lang ist es her, dass der Musikverein Güttingen so richtig in Aktion treten konnte, denn die vergangen zwei Jahre waren mit vielen coronabedingten Einschränkungen im Vereinsleben verbunden. Umso größer war die Freude, als die Vorstandschaft im vergangenen September wieder Planungen für größere Veranstaltungen aufnehmen konnte.

Trotz strenger Auflagen konnten so etwa das Wimmlerfest und ein kleines Familienkonzert in der Buchenseehalle umgesetzt werden. Die Musiker waren sich zudem sicher: Auch das Osterkonzert soll wieder stattfinden. Bis dahin waren aber noch einige unvorhergesehene Hürden zu nehmen. Der Wechsel des Veranstaltungsortes ist nur eine davon. Doch nun steht fest: Das Konzert findet am Sonntag, 17. April, um 20 Uhr in der Mindelseehalle Möggingen statt.

Die Schwierigkeiten bei der Vorbereitung begannen indes schon im vergangenen Jahr, denn als Dirigent Michael Maisch eine Woche nach dem Familienkonzert im Oktober mit den Vorbereitungen für Ostern starten wollte, kam es bald zum erneuten coronabedingten Probenstopp.

Halle mit Probelokal wird zur Notunterkunft

Über Online-Formate versuchten die Musiker ihre Probentätigkiet aufrecht zu erhalten, was sich später immerhin als Teilerfolg herausstellte. Als es nach Fasnacht in die heiße Phase der Vorbereitung gehen sollte, folgte Mitte März ein Paukenschlag durch die Ankündigung der Stadt, die Buchenseehalle, zu der auch das Probelokal des Vereins gehört, zur Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine umzufunktionieren.

Damit war klar: Vereinsaktivitäten können dort vorerst nicht mehr stattfinden. Zwischenzeitlich konnte die Jugendausbildung im Ulrichshaus in Güttingen untergebracht und ein Ersatzveranstaltungsort für das Osterkonzert in der Mindelseehalle Möggingen gefunden werden.

Die restlichen Proben fanden auf der Bühne des Milchwerks statt. Trotz der Strapazen sind die Musiker voller Zuversicht, dass das Konzert gut ankommen wird. Sie versprechen einen musikalischen Blumenstrauß der von Klassik bis Pop, von der Nationalhymne der Ukraine bis hin zum Disney Hit „Frozen- Let it go“ reicht.