von Georg Lange

Das Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) lädt am Samstag, 26. November, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr zu einem Weihnachtsbasar und einem Tag der offenen Schule ein. Seit Wochen produzieren die Vollzeit-Schüler Weihnachtsgeschenke für den guten Zweck. Für die Produktion der selbst hergestellten Geschenkartikel richteten die Lehrer eigens ihren Lehrplan auf den Basar aus, damit die weihnachtlichen Artikel aus Stoff, Metall und Holz sowie die Backwerke und Blumen rechtzeitig fertig werden. Der Erlös geht an den Freundeskreis Asyl in Radolfzell und an die Nachsorgeklinik für Kinder mit Krebs in Tannheim.

Show-Time in der Küche

Das Berufskolleg Fremdsprache siedet für den Basar beispielsweise Seifen in verschiedenen Duftnoten und Farben. Angehenden Bäckerinnen und Bäcker stellen Weihnachtsplätzchen für die Adventszeit her. Die Hauswirtschaftler und Köche bereiten eine Show-Küche vor.

Bei einigen Geschenkideen sind verschiedene Bereiche des BSZ gefordert: Holzverarbeitende Berufsschüler drechselten ein Gesellschaftsspiel aus den Vorgaben des Produktdesigns. Das Berufskolleg für Modedesign stellte dafür eigens bunte Stoffbeutel für die Aufbewahrung des Spielbrettes und der Spielfiguren her.

Radolfzell Auszeichnung für Digitalisierungskonzept: BSZ Radolfzell wird Vorreiterschule Das könnte Sie auch interessieren

In der Schreinerei fräsen und lasern Schüler und Besucher vor Ort Gravuren für Vesperbretter und Deko-Artikel aus Holz. Und die Gärtnerei pflanzte Weihnachtsrosen für den Verkauf.

Die Besucher können auf dem Basar auch einen Holzkubus als Rohling erwerben. In den Werkstätten wird daraus vor den Augen des Käufers ein Blumentopf gefräst, eine Platte aus Metall graviert und angebracht, der Topf mit einer Banderole versehen und in der Gärtnerei bepflanzt.

Die Schüler unterhalten auf einer offenen Bühne mit einer Show die Besucher. Und wer seine (auch mitgebrachten) Geschenke originell verpacken möchte, kann diese auch eindosen lassen.

Schüler als himmlische Hostessen

Am Tag der offenen Schule ermöglicht das Berufsschulzentrum Einblicke in seine Labore mit Versuchen aus der Physik, Chemie und Biologie. Auch die Fachräume für die Agrarwissenschaftler, Mediengestalter, Mode- und Produktdesignern sowie die Werkstätten für die Verarbeitung von Holz- und Metall und die der Lackierer, Maler, Friseure sowie die Gärtnerei mit einer Ausstellung sind geöffnet.

Ein Weihnachtsmann und vier als Engel verkleidete Schüler führen im BSZ die Besucher als himmlische Hostessen an die Standorte ihres Interesses.