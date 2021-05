von Natalie Reiser

Im Gesamtelternbeirat (GEB) Schulen wurden die aktuelle, durch die Pandemie veränderte Unterrichtssituation an den Schulen sowie die Möglichkeit, Wissen, soziale und künstlerische Kompetenzen aufzuholen, diskutiert. Kurz nach den Osterferien startete der Wechselunterricht an den Schulen.

Der Rhythmus, in dem die Schüler in der Schule beziehungsweise zu Hause lernten, wurde von den Schulen unterschiedlich gestaltet. Diesen Umstand beklagten mehrere Eltern. Für Antje Groll, Vorsitzende des GEB Schulen, hat die Situation einen „Höchststand der absoluten Verwirrung“ erreicht. Verena Mohr, stellvertretende Vorsitzende, nannte es unglücklich, dass die Schulen ihr Vorgehen nicht miteinander abgestimmt hätten, sie wünsche sich mehr Zusammenarbeit der Schulleitungen.

Um durch die Pandemie verpassten Unterrichtsstoff aufzuholen, hat die Bundesregierung ein Aufholprogramm für Schüler vorgesehen. Kommunen erhalten dafür staatliche Hilfen. Susanne Pantel, Lehrerin am Friedrich-Hecker-Gymnasium, berichtete, Ziel des Programms sei außerdem, soziale und kulturelle Projekte für Kinder und Jugendliche zu organisieren. „Wissen aufholen ist nicht alles“, so Pantel. Sie regte eine Zusammenarbeit mit Künstlern und Naturpädagogen an, um in der unterrichtsfreien Zeit kreative Beschäftigung zu bieten.