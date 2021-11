Kommt eine Klarstellungssatzung für das Gebiet entlang der Gnadenseestraße in Markelfingen? Eigentlich sollte die Satzung in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden, doch dazu kam es nicht – das Thema geht stattdessen erst einmal zur Beratung zurück in den Ortschaftsrat, wo man sich in der Vergangenheit gegen das Vorhaben gestellt hatte.

Viele verstehen den Grund nicht

Im Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik, wo das Thema trotz Ablehnung aus dem Ortschaftsrat Ende Oktober gelandet war, sah nicht jeder den Sinn hinter dem Vorhaben. Die Stadtverwaltung hatte damals berichtet, es gebe häufiger Fragen zur Abgrenzung in dem Gebiet, mit der Klarstellungssatzung solle rechtliche Sauberkeit geschaffen und Bauherren etwas an die Hand gegeben werden.

Radolfzell Diskussion um Klarstellungssatzung in Markelfingen: Die Stadtverwaltung ist dafür, aber nicht jeder im Ausschuss begeistert Das könnte Sie auch interessieren

Markelfingens Ortsvorsteher Lorenz Thum (CDU) hatte das nicht ganz glauben wollen und einen anderen Grund dahinter vermutet. Auch der Anwohner Gottfried Blum meldete sich danach beim SÜDKURIER und erzählte, er befürchte, dass sich durch die Klarstellungssatzung die Möglichkeiten zur Nutzung der Grundstücke auf dem betroffenen Gebiet einschränken. Auch beklagte er, dass die Anwohner nicht zu Vorhaben befragt wurden.

Das Gebiet Die geplante Klarstellungssatzung würde das Gebiet zwischen der Gnadenseestraße in Markelfingen und den Bahngleisen betreffen. In die Satzung würden lediglich Grundstücke mit Innenbereichsqualität aufgenommen werden, die Satzung soll daher nichts an der derzeit bestehenden Abgrenzung in dem Gebiet ändern, so die Stadtverwaltung. Zudem sei es auch nach Beschluss der Satzung möglich, an dieser Stelle einen Bebauungsplan im Außenbereich aufzustellen.

Moritz Schade, Pressesprecher der Stadt Radolfzell, beteuert auf Nachfrage, durch die Klarstellungssatzung werde sich keine Änderung der aktuellen rechtlichen Möglichkeiten in dem Gebiet ergeben – sie stelle die jetzige rechtliche Grundlage lediglich zeichnerisch dar. Bürger wurden bei einer Klarstellungssatzung nicht beteiligt, da das Vorhaben nur deklaratorischen Charakter habe, werde von einem Beteiligungsverfahren abgesehen. Das Verfahren zum Erlass von Klarstellungssatzungen richte sich nach dem Baugesetzbuch. In diesem seien für den Erlass keine städtebaurechtlichen Verfahrensregeln vorgesehen, mit Ausnahme einer Bekanntmachungsvorschrift.

Es gibt eine konkrete Bauvoranfrage für das Gebiet

Im Gemeinderat wurden schlussendlich mehr Informationen zu den Hintergründen genannt. Die Stadtverwaltung berichtete etwa, es gebe eine konkrete Bauvoranfrage. Bis dahin habe er davon aber nichts gewusst, beklagt Lorenz Thum – obwohl der Ortschaftsrat die Stadtverwaltung bereits in der Vergangenheit nach konkreten Gründen für die Klarstellungssatzung gefragt habe. Er hätte sich gewünscht, dass schon dem Markelfinger Ortschaftsrat konkretere Gründe genannt worden wären – dann wäre der Beschluss dort vielleicht auch anders ausgegangen, sagt er.

Radolfzell-Markelfingen Es geht los: Spatenstich für Kita-Neubau im Markelfinger Neubaugebiet Im Tal Das könnte Sie auch interessieren

Moritz Schade erklärt zu den Gründen für die Klarstellungssatzung: „Die Stadtverwaltung erhält eine Vielzahl von Bauanfragen, zum Teil auch nur informeller Art. Dabei ist es stets hilfreich, den Bauherren eine zeichnerische Darstellung an die Hand zu geben, welche aufzeigt, bis wohin man bauen darf. Eine rein textliche Darstellung kann zu Missverständnissen führen.“

Nun entscheidet wieder der Ortschaftsrat

Ob zu diesem Zweck eine Klarstellungssatzung erstellt wird, darüber soll nun erneut der Ortschaftsrat Markelfingen sprechen. Lorenz Thum hätte sich gewünscht, dass das schon so beschlossen worden wäre, nachdem der Ortschaftsrat das Vorhaben abgelehnt hatte. Ihm gefällt es nicht, dass das Thema stattdessen im Ausschuss gelandet war. „Es macht ja keinen Sinn, daran weiterzuarbeiten, wenn ein Gremium das ablehnt“, beklagt er.

Markelfingen könnte übrigens nicht der einzige Ortsteil sein, in dem eine Klarstellungssatzung ein Thema wird. Gegenwärtig sei das zwar nicht der Fall, berichtet Moritz Schade, aber es könne noch dazu kommen weitere Ortsteile ins Visier zu nehmen. Eine solche Satzung sei dann sinnvoll, wenn es immer wieder zu Schwierigkeiten bezüglich der Abgrenzungsfrage von Innen- und Außenbereich komme.