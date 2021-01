Bild: Schneider, Anna-Maria

Die Freiwillige Feuerwehr Radolfzell ist mit mehreren Einsatzfahrzeugen angerückt und die einen Bereich der Brühlstraße abgesperrt. Im Inneren der Christuskirche soll es am Freitagabend zu einem kleinen Brand gekommen sein. Ein Sicherungskasten soll sich entzündet haben. Das bestätigt Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Helmut Richter.

Kein großer Schaden zu erwarten

Laut Richter sei die Kirche für die Sanierungsarbeiten bereits leer geräumt und im Inneren habe sich sehr viel Rauch gebildet. Doch er gehe nicht von einem größeren Brandgeschehen aus. Dies sagte er am Einsatzort am Freitagabend um 18 Uhr, während sich Feuerwehrleute gerade bereit machten, mit Atemschutzmasken in das Innere der Kirche zu gelangen.

