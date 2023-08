Ob die Bingos (Böhringer Initiativgruppe Ortsmitte) oder die mittlerweile als Verein konstituierte Initiative Bleib (Besser leben in Böhringen) – beide wollen das Gemeinschaftsleben im Dorf und die Lebensqualität in Böhringen verbessern. Als Bereicherung erweist sich der neue Dorfhock „Ortsmitte 1.0“, zu dem die Bingos auf den Scheunen-Vorplatz in der Fritz-Kleiner-Straße einladen.

„Zuletzt waren wir gut 50 Personen, eine tolle Mischung aus allen Altersklassen – Senioren, Familien mit kleinen Kindern – eine richtige Böhringer Family“, berichtet Bingo-Initiator Volker Waller. Man habe einen lauschigen Ausklang bei handgemachter Musik vom Böhringer Urgestein Norbert Sprinkart gefeiert. Von den Kindern wurde eine Hüpfburg rege genutzt.

Der Austausch und die Geselligkeit stünden bei den Dorfhocks im Vordergrund, doch wolle man in diesem Rahmen auch Anregungen für neue Angebote vorstellen, die das Leben in Böhringen reicher machen könnten. So war beim letzten Hock die Vorstellung der Solidarischen Landwirtschaft Konstanz (SoLaWi) ein Thema. Die Initiative Bleib kam mit ihr erstmals bei der Mitmachkonferenz im Milchwerk in Kontakt, wie der Vorsitzende Günther Lieby berichtete. Die Idee: eine Erzeugergemeinschaft (Gärtner und andere) und eine Gruppe von Verbrauchern (Mitglieder), die sich die Kosten, die Risiken und die Ernte teilen. Sie kommen in den Genuss von frischen Lebensmitteln, bewahren Ackerland in ihrer Region und sichern die Existenz von Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Ab einer gewissen Abnehmerzahl werden die Produkte direkt vom Feld zu einer Verteilstation vor Ort gebracht. „Wir könnten uns so eine Verteilstation am ehemaligen Milchhäusle am Mühlbach vorstellen“, so Günther Lieby. Er erzählt, dass sich eine weitere SoLaWi in Friedingen gegründet hat. Zu dieser wolle Bleib ebenfalls Kontakte knüpfen.

Der nächste Dorfhock ist Ende September/Anfang Oktober geplant.