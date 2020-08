2021 finden die Heimattage Baden-Württemberg in Radolfzell statt. Die große Kreisstadt wird dann Gastgeberin der Landesfesttage sein. Bei einem Besuch in Konstanz bedankte sich Radolfzells Oberbürgermeister Martin Staab beim Konstanzer Landrat Zeno Danner für die großzügige Unterstützung durch den Landkreis. Dies teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit. Das ganze Jahr hindurch soll ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm Besucher im kommenden Jahr nach Radolfzell ziehen.

Zu den Höhepunkten im Veranstaltungsprogramm gehören der Baden-Württemberg-Tag (8. und 9. Mai), der Landesfestumzug (12. September), die Narrenreise der Radolfzeller Zünfte (16. Januar) und das Straßenmusikfestival mit internationalen Straßenmusikern (9. Oktober). In der Villa Bosch wird im Rahmen der Kooperation mit der Universität Konstanz unter der Leitung von Maria Lidola und Teresa Renn eine Ausstellung gezeigt, in der die Studierenden das Thema „Heimat“ untersucht haben und ihre Ergebnisse zu einem multimedialen Erlebnis aufbereitet haben.

Mit den Themenschwerpunkten Umwelt und Natur, Brauchtum und Trachten und natürlich der Musikstadt präsentiert sich Radolfzell an verschiedenen Themenwochenenden dem Land. An den Veranstaltungswochenenden im Frühjahr und Herbst (17. und 18. April sowie 16. und 17. Oktober) werden besonders die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit, Insekten und Gesundheit in den Fokus gerückt. Auch bereits bekannte Veranstaltungen wie das Seefestival (10. bis 13. Juni) und Musik uff de Gass (10. Oktober) sollen der Musikstadt Radolfzell Ehre machen und im Zeichen der Heimattage stattfinden.

„Ich freue mich, dass wir die Heimattage 2021 ausrichten werden. Eine nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Begriff der Heimat ist identitätsstiftend für eine Gemeinschaft. Die Heimattage 2021 steigern damit unsere Attraktivität als Tourismusstandort und tragen zugleich zur Stärkung des Zusammenhalts in unserer Stadt bei. Ich bin mir sicher, die Heimattage werden genauso großartig wie unser Stadtjubiläum 2017“, wird Staab in der Meldung zitiert.