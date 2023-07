In der Nacht auf Montag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Lebensmittelgeschäft in der Bodenseestraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter gegen 3 Uhr mehrfach einen Stein gegen den Metallrahmen der Tür am Seiteneingang geworfen. Dadurch sei die Doppelverglasung in Mitleidenschaft gezogen worden. Nachdem der Inhaber durch den Lärm aufgewacht sei und nachgeschaut habe, sei der Unbekannte geflüchtet, ohne in den Verkaufsraum zu gelangen. An der Tür sei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07732 950660 zu melden.