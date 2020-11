Beim Zentrallager der Deutschen Post in der Radolfzeller Herrenlandstraße haben unbekannte Täter versucht, an sechs Lastwagen und Transportern die Hecktüren aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten die Aufbruchsversuche an den massiven Ladetüren der Postfahrzeuge.

Die sechs betroffenen Transportfahrzeuge der Deutschen Post hätten direkt nebeneinander, jeweils mit der Hecktür in Richtung Gebäudewand gestanden, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro.

Die Aufbruchsversuche ereigneten sich im Laufe des vergangenen Wochenendes, in der Zeit von Samstagabend, 31. Oktober, 18.30 Uhr, bis Montagmorgen, 2. November, 7.50 Uhr, so die Polizei. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (07732) 950660.