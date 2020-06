von Gerald Jarausch

Lieber spät, als gar nicht – frei nach diesem Motto wurden jetzt zu Wochenbeginn die insgesamt 34 großformatigen Fotodrucke in der Freiluftgalerie „Aufgehängt und hochgesehen“ in der Seestraße aufgehängt.

Eigentlich sollten die Bilder bereits zum verkaufsoffenen Sonntag am 29. März in der Seestraße zu sehen sein. Doch die Corona-Krise machte nicht nur der Veranstaltung an sich einen Strich durch die Rechnung, auch auf das Aufhängen der Fotodrucke mussten die Veranstalter von der Aktionsgemeinschaft Radolfzell verzichten.

Nun haben jeweils ein Mitarbeiter von den Stadtwerken Radolfzell und von der Schlosserei Repnik die Bilder an die dafür vorgesehenen Drahtseile in der Seestraße gehängt.

Mittels eines Hubwagens wurden die auf Aluminiumplatten gedruckten Fotos in luftige Höhe gehoben. Der Hubwagen war es seinerzeit auch, der die Installation der Bilder verhinderte. In dem Korb konnten die zwei Personen nicht den nötigen Sicherheitsabstand zueinander einhalten. Durch die Lockerungen der vergangenen Tage wurden die Arbeiten jetzt unter Einhaltung der Vorschriften, nämlich Tragen eines Mundschutzes, ermöglicht.

Ab sofort können die Motive gekauft werden

An drei Karabinerhaken hängen die Bilder nun wie gewohnt bis zur geplanten Kulturnacht am 2. Oktober dort. Dann können sie an die künftigen Besitzer übergeben werden. Ab sofort können die Motive erworben werden. Wer nicht bis Oktober warten möchte, kann sie bereits sofort für 500 Euro kaufen. Nach dem Ende der Freiluftgalerie sind die Motive für 200 Euro pro Stück erhältlich.

Die Besucher und Bürger der Stadt können sich in jedem Fall an schönen Motiven erfreuen. Als Thema der diesjährigen Freiluftgalerie war der Titel „Geheim-Blicke Radolfzells„ ausgerufen worden.

Dazu hatten zahlreiche ambitionierte Hobbyfotografen interessante Perspektiven eingereicht: „Die Besucher der Seestraße können sich auf selten gesehene Ausblicke freuen. Beim diesjährigen Wettbewerb wurden einige Bilder eingereicht, bei denen selbst die Jury erst beim zweiten Blick erkannte, wo sie aufgenommen wurden“, erzählt Stefan Heck, Leiter des Arbeitskreises der Aktionsgemeinschaft.

Motive aus den Ortsteilen sind rar

Richtig geheim sind dabei dennoch die wenigsten der Motive. Schließlich hat es die Radolfzeller Mole – zugegebenermaßen einer der schönsten Orte der Stadt – gleich mehrfach in die Freiluftgalerie geschafft.

Da hängen sie wieder: Fotomotive aus der Stadt in der Seestraße. | Bild: Jarausch, Gerald

Für Stefan Heck und die Jury ging es bei dem Motto aber vor allem darum, möglichst „nicht die typischen Postkartenmotive“, wie er sagt, zu finden. Allerdings hätte er es sich gewünscht mehr Motive aus den Radolfzeller Ortsteilen in der Auswahl zu finden. „Das müssen wir vielleicht einmal direkt als Motto formulieren“, sagte er während der Montagearbeiten.

Trotz der durch das Motto eingeschränkten Einsendungen hatten die Jurymitglieder noch die Qual der Wahl bei den Einsendungen.

Dass die Motive in der Freiluftgalerie bereits von vielen Menschen vermisst wurden, hat die Aktionsgemeinschaft über die sozialen Medien erfahren. „Die Kommentare reichten von ‚das ist wirklich schade‘ bis hin zu ‚stellt euch nicht so an‘“, berichtet Stefan Heck. In jedem Fall haben die Menschen registriert, dass die großformatigen Fotodrucke nicht wie sonst präsent waren. Diese Zeit gehört nun der Vergangenheit an.

Aussicht auf einen verkaufsoffenen Sonntag?

Mit den Fotos kehrt ein Stück Normalität in die Stadt zurück. Ob es in diesem Jahr noch verkaufsoffene Sonntage in Radolfzell geben wird, prüft man derzeit. „Unter Umständen müssen wir das Rahmenprogramm weglassen“, verrät Beate Grünwald vom Büro der Geschäftsstelle der Aktionsgemeinschaft.