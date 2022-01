In einem Haus in der Straße „In der Schwärze“ ist es am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung vermutet, habe ein fehlerhaftes Anfeuern eines Kachelofens zu der Verpuffung und anschließend zu einer Rauchbildung in dem Wohngebäude geführt. Die Feuerwehr spricht in einer Pressemitteilung dagegen von einer unvollständigen Holzverbrennung, durch die es zu Rauchentwicklung gekommen sei.

Die Feuerwehr sei mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausgerückt, laut der Polizei war auch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort. Verletzt worden sei niemand. Nachdem das Gebäude durchlüftet worden sei, hätten die Feuerwehr und der Rettungsdienst wieder abrücken können, schreibt die Polizei.