von Natalie Reiser

Beim Schauspielen in einen anderen Charakter zu schlüpfen gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen von Heidi Baumgärtner und Traute Kloth. Über ein halbes Jahr lang haben sie ihr aktuelles Stück – „Die Verspätung“ von Wolfgang Hildesheimer – eingeübt.

Die Premiere und eine zweite Aufführung in der Zeller Kultur konnten vor dem Teil-Lockdown stattfinden. Doch weitere geplante Aufführungen mussten ausfallen. Die beiden Frauen erzählen, wie sie die aktuelle Situation allein zu Hause erleben – ohne die sozialen Kontakte, die sie normalerweise in der Senioren-Theatergruppe Ra-Runzel pflegen.

„Schrecklich unglücklich“

„Ich bin schrecklich unglücklich, dass die Zeller Kultur geschlossen ist“, erzählt Traute Kloth am Telefon. Dieser zweite Lockdown sei manchmal nicht so leicht zu verkraften, findet auch Heidi Baumgärtner. „Ich habe schon mal einen Durchhänger“, gesteht sie.

Die Theatergruppen In der Zeller Kultur spielen alle Generationen Theater: Es gibt eine Gruppe für Kinder, für Jugendliche, Tanz mit Kindern und Eltern, eine Theaterspielwerkstatt ab 16 Jahren und die Ra-Runzel Theatergruppe 60+. Im Mittelpunkt der Senioren-Theatergruppe steht die Erarbeitung eines Stücks. Zusätzlich organisiert die Zeller Kultur im Sommer Open-Air-Musik-Veranstaltungen an der alten Konzertmuschel auf der Mettnau sowie Ausstellungen, Vorträge, Seminare und Kurse in den Räumen in der Fürstenbergstraße 7a. Weitere Infos unter www.zellerkultur.de

Dabei hat sie ihren Humor nicht verloren. Amüsant erzählt die geborene Berlinerin aus ihrem Leben. Als junge Frau zog es sie in den Süden Deutschlands nach Stuttgart. Dort lebte sie mit ihrem Mann und bekam zwei Söhne.

Durch Annonce zur Theatergruppe

Die Arbeit als Angestellte einer Großbank habe eigentlich nicht so recht zu ihr gepasst, meint die Seniorin. Ins Schwärmen hingegen kommt sie, wenn sie vom Tanzvergnügen mit ihrem Mann erzählt, Standard- und lateinamerikanische Tänze waren die gemeinsame Leidenschaft.

Zur Schauspielerei, mit der sie schon zu Schulzeiten begann, habe sie ihre belesene Mutter – „die Grande Dame der Familie“, so Baumgärtner – inspiriert. „Ich habe null Probleme, mich zu präsentieren“, erzählt sie weiter. Als sie nach Radolfzell kam, hat sie durch eine Annonce von der Zeller Kultur erfahren. Seit fünf Jahren spielt sie nun in den Inszenierungen von Waltraud Rasch mit.

„Miteinander fehlt mir jetzt“

Traute Kloth kommt aus Lübeck. In Radolfzell lebt sie auch erst seit einigen Jahren. Schon in Lübeck spielte sie in einer Seniorengruppe Theater, überwiegend Sketche. Ein Hobby, das sie mit ihrem Mann geteilt hat. „Wir hatten oft schon am Frühstückstisch einen Riesenspaß“, erzählt sie. Auf die Seniorengruppe Ra-Runzel wurde sie beim Besuch einer Vorstellung in der Zeller Kultur aufmerksam.

„Ich habe den Prospekt einige Wochen immer wieder angesehen, bevor ich angerufen habe“, erinnert sie sich. Inzwischen hat sie hier Freunde gefunden. „Dieses Miteinander fehlt mir jetzt“, meint sie. Und: „Nun sitze ich zu Hause rum.“

Sorge um Zukunft der Zeller Kultur

Auch der Pilates-Unterricht ist eingestellt. Heidi Baumgärtner ist froh, dass zumindest die Reha-Gymnastik und die Physiotherapie, die sie nach einer Knie-Operation macht, noch stattfindet. Traute Kloth sorgt sich allerdings auch um das Bestehen der Zeller Kultur.

Wie für viele Kulturschaffende sind die Monate des Lockdowns für Waltraud Rasch, die das Theater als Regisseurin und Theaterpädagogin leitet, eine zunehmend schwierige Situation. „Wie lange hält Frau Rasch das durch?“, fragt Traute Kloth.

„Das Glas ist halb voll“

Zunächst sollten weitere Aufführungen auf Mitte Dezember verschoben werden. Nun wird der Teil-Lockdown verlängert. Ihren Text bis zur nächsten Aufführung im Kopf zu behalten, sei nicht das große Problem, meinen beide Schauspielerinnen. Das Auswendiglernen hätten sie mittlerweile gut im Griff. Gelernt wird abschnittsweise, auch beim Wiederauffrischen des Textes.

Trotz allem wollen beide eine positive Grundhaltung beibehalten. Heidi Baumgärtner dreht oft eine Runde mit ihren Walking-Stöcken und kommt mit Menschen ins Gespräch. Was ihr noch Kraft gibt: „Ich habe meinen Glauben und bedanke mich jeden Tag.“ Ihr Motto: „Das Glas ist halb voll und nicht halb leer.“