1. Pflastersteine illegal im Wald abgeladen

Ein unbekannter Täter hat rund 15 Quadratmeter Pflastersteine illegal im Wald bei der Straße „Alter Bohl 1“ in Radolfzell, zwischen Schützenhaus und Kapelle, entsorgt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei habe sich dies zwischen dem vergangenen Sonntag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr abgespielt. Die Spuren ergaben, dass die Steine mit einem kleinen Lastwagen, der die Ladefläche zur Seite abkippen kann, abgeladen wurden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter (0 77 32) 95 06 60 zu melden.

2. Audi mit unbekanntem Gegenstand verkratzt

Ein schwarz lackierter Audi wurde zwischen dem vergangenen Montagabend und Dienstagvormittag von unbekannten Tätern verkratzt. Das Auto mit Konstanzer Kennzeichen sei laut einer Polizei-Mitteilung in diesem Zeitraum in der Lohmühlenstraße im Bereich der Einmündung der Seestraße in Radolfzell geparkt gewesen. Genutzt worden sei ein nicht näher bekannter Gegenstand. Die Lackierung sei auf beiden Seiten des Audis verkratzt worden, wodurch ein beträchtlicher Schaden entstanden sei. Personen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter (0 77 32) 95 06 60 zu melden.

3. Motorradfahrer stürzt beim Ausweichen

Ein unbekannter Fahrer eines Kleintransporters soll bei einem Unfall, der am gestrigen Mittwoch gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 6163 zwischen Reute und Stahringen passiert ist, geflüchtet sein. In einer Kurve sei der Kleintransporter laut Polizei-Mitteilung angeblich zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ein entgegenkommender Motorradfahrer sei nach rechts ausgewichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei sei er gestürzt, verletzte sich aber nicht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der unbekannte Autofahrer soll ohne anzuhalten weiter in Richtung Radolfzell gefahren sein. Das Polizeirevier Radolfzell nimmt Hinweise unter (0 77 32) 95 06 60 entgegen.