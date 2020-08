Am Freitagmorgen kam es kurz nach 7 Uhr auf der L 220 zwischen Radolfzell und Rickelshausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Einer Pkw-Lenkerin kam ein weißer Audi auf ihrer Fahrspur entgegen, so dass diese ausweichen musste und einen Radschaden erlitt, da sie mit einem Bordstein kollidierte. Der Fahrer des Audi hielt nach dem Vorfall zwar kurz an, gab allerdings keinerlei Personalien an und fuhr danach unerkannt weiter. Zur Klärung dieses Vorganges werden der Audifahrer oder weitere Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter 07732/950660 zu melden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500.- EUR.