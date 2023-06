Das amerikanische Unternehmen Circor International mit Hauptsitz in Burlington in Massachusetts, zu dem seit 2017 auch die Radolfzeller Traditionsfirma Allweiler gehört, steht kurz davor, von der Investmentfirma KKR übernommen zu werden. Wie Circor in einer Pressemitteilung bekannt gibt, laufen definitive Vereinbarungen über eine Übernahme für 1,6 Milliarden Dollar, einschließlich der Übernahme von Schulden. Gemäß den Vertragsbedingungen werde KKR alle ausstehenden Stammaktien von Circor für 49 Dollar pro Aktie erwerben.

Wie Helmuth Ludwig von Circor in der Pressemitteilung berichtet, sei man als Teil einer umfangreichen strategischen Prüfung, die im März 2022 begann, in den Dialog mit mehreren Parteien getreten. Alle hätten Interesse daran bekundet, das Unternehmen oder Teile davon zu übernehmen. Circor erhofft sich von der Übernahme durch KKR mehrere Vorteile, unter anderem einen Mehrwert für die Aktionäre von Circor und mehr Präsenz. Die Transaktion wird laut der Mitteilung voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Wie Circor weiter mitteilt, solle das Unternehmen nach einer Übernahme ein Privatunternehmen und vollständig im Besitz von Investmentfonds von KKR sein.