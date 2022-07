Radolfzell/Stockach vor 4 Stunden

Vandalismus an öffentlichen Plätzen geht weiter – Maßnahmen zeigen zum Teil aber trotzdem Wirkung

Seit Herbst 2021 ist es in Radolfzell und in Mühlingen mehrfach zu Beschädigungen an öffentlichen Hütten gekommen. Wie häufig solche Vorfälle tatsächlich sind, wie die Gemeinden damit umgehen und was noch geplant ist.